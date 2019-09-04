الاتفاق يستأنف تدريباته ويلاقي الفتح ودياً

المناطق _ الدمام

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الجماعية مساء اليوم (الأربعاء) على ملعب عبدالله الدبل بالنادي بعد راحة سلبية لمدة يومين.

وجرت التدريبات تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي وذلك استعدادا للقاء نادي الحزم يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 في الرس ضمن الجولة الـ3 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تركز المران على التطبيقات التكتيكية المختلفة، وبعض التدريبات اللياقية الاعتيادية، فيما اختتم المران بمناورة على نصف ملعب قسم فيها المدرب اللاعبين لمجموعتين.

وفي سياق متصل واصل المدافع سعيد الربيعي برنامجه العلاجي في حين استمر لاعب الوسط فيصل الغامدي بالتدريبات الانفرادية والجماعية واللياقية من غير احتكاك بناء على البرنامج العلاجي المحدد له.

من جهة أخرى يلاقي نادي الاتفاق نظيره في الفتح في مباراة ودية على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6:45 مساءً، وتقرر أن تكون المباراة مغلقة عن وسائل الإعلام والجماهير بناء على رغبة مدربي الفريقين.