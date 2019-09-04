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سفارة المملكة في واشنطن تتابع تطورات إعصار “دوريان” وتحذر المواطنين من التواجد في مساره

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سفارة المملكة في واشنطن تتابع تطورات إعصار “دوريان” وتحذر المواطنين من التواجد في مساره

سفارة المملكة في واشنطن تتابع تطورات إعصار “دوريان” وتحذر المواطنين من التواجد في مساره
http://almnatiq.net/?p=769853
المناطق _ واشنطن

أصدرت سفارة المملكة في واشنطن اليوم، بياناً دعت فيه المواطنين المتواجدين في عددٍ من الولايات الأميركية، لأخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار إعصار دوريان.
وأكدت السفارة في بيانها أنها والقنصليات والملحقيات التابعة لها في الولايات المتحدة، تتابع تطورات إعصار دوريان، مهيبة بالمواطنين المتواجدين في ولايات فلوريدا وجورجيا وجنوب وشمال كارولاينا، أخذ الحيطة والحذر من التواجد في مسار الإعصار، وضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء – إن وجد -.
كما أشارت السفارة إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المواطنين للإخلاء حسبما تعلن السلطات الرسمية، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

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