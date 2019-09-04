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إعصار “دوريان” يقترب من فلوريدا بعد إلحاقه أضرارًا كبيرة في البهاما

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إعصار “دوريان” يقترب من فلوريدا بعد إلحاقه أضرارًا كبيرة في البهاما

إعصار “دوريان” يقترب من فلوريدا بعد إلحاقه أضرارًا كبيرة في البهاما
http://almnatiq.net/?p=769856
المناطق _ وكالات

شهدت عمليات الإغاثة اليوم نشاطاً مرتفعاً لإجلاء الجرحى والعثور على المفقودين في جزر البهاما التي ضربها الإعصار دوريان بقوة، وبات يدنو من الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة وخاصة فلوريدا.
وسجّل الإعصار دمارًا كبيرًا في أرخبيل الكاريبي، وألحق أضرارًا جسيمة بمنازل جراء قوة الرياح.
وتراجع “دوريان” إلى الدرجة الثانية لكن رياحه لا تزال قوية جدًا بسرعة 165 كلم في الساعة، ويتجه حاليًا بحسب خبراء الأرصاد إلى الساحل الشمالي الشرقي لفلوريدا.
ويتوقع أن يلامس فلوريدا مساء اليوم قبل أن يضرب من الخميس حتى صباح الجمعة الساحل الأميركي الجنوبي الشرقي وولايات جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية.
وحذر المركز الأميركي الوطني للأعاصير من ارتفاع منسوب المياه في هذه المنطقة، متحدثاً عن وضع قد يكون بالغ الخطورة.
وأعلنت حالة الطوارئ في عدد من مناطق الساحل الجنوبي الشرقي حيث يقيم ملايين الأشخاص، فيما صدرت في مناطق عدة أوامر بالإخلاء.

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