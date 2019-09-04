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سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل المواطنين ويطلع على احتياجاتهم

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سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل المواطنين ويطلع على احتياجاتهم

سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل المواطنين ويطلع على احتياجاتهم
http://almnatiq.net/?p=769868
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليو جموعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام على سموه، وذلك بقاعة الاحتفالات في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.
ورحب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء بالحضور ، معرباً عن سعادته بلقاء المواطنين وبحث كل ما يحتاجونه من خدمات.
وأشار سموه خلال الاستقبال إلى ما شهدته وتشهده المنطقة من تطور ونمو في هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد حرص القيادة الرشيدة على توفير كل ما يحتاج إليه المواطن من مشروعات تشمل مختلف المجالات الخدمية والتنموية والاقتصادية، وكل ما من شأنه توفير الراحة والرفاهية للمواطن والمقيم بالمملكة، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.
واستمع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال الاستقبال لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مبيناً سموه أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما اللـــَّه – في تلمس احتياجات المواطنين والاستماع لمطالبهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية.
وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر اللقاء معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي وعدد من المسؤولين.

 

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