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مبتعثا جامعة جازان “القيسي” و”الأمير” يحصدان جائزة أمريكية

منطقة جازان

مبتعثا جامعة جازان “القيسي” و”الأمير” يحصدان جائزة أمريكية

مبتعثا جامعة جازان “القيسي” و”الأمير” يحصدان جائزة أمريكية
http://almnatiq.net/?p=769878
المناطق _ فضة عطيف

ضمن المنجزات العلمية التي تضاف لمبتعثي جامعة جازان حصد مبتعثا الجامعة لدرجة الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية، عيدروس بن صديق الأمير، وعبدالله بن أحمد القيسي جائزة ماردل سوزمان للكتابة العلمية لهذا العام والتي تمنح للمتفوقين في النشر العلمي بين طلبة الدراسات العليا في جامعة تكساس الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ معالي مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني الطالبين على هذا المنجز ، مضيفا أنه يعد ثمرة لجهودهما وتميزهما العلمي والبحثي، كما أشاد معاليه بمخرجات الجامعة التي تواصل حصد التميز في الكثير من المجالات وينافسون في العديد من المحافل العالمية.

واستطاع كل من المبتعثين الأمير والقيسي من نشر عدد من الأبحاث المهمة في مجالات الأمراض المعدية والمناعة في مجلات علمية مرموقة وذلك خلال مرحلة الدكتوراه، وحصدت معدلات تقييم عالية وانتهت بمنحهما لجائزة ماردل سوزمان للكتابة العلمية.

‏يذكر أن عيدروس الأمير وعبدالله القيسي يعملان بقسم تقنية المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وفي مرحلة الابتعاث حالياً بجامعة تكساس الطبية بالولايات المتحدة الأمريكية لنيل درجة الدكتوراه.

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