احدث الأخبار

الرئيس الفلسطيني يلتقي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”
أبرز المواد
 وفاة “عبدالله مرسي” نجل الرئيس المصري الأسبق بسكتة قلبية
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تحصل على رسومات معمارية وصور لتوسعة الملك عبدالعزيز للمسجد النبوي
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يكرم صاحب الملعب المنحوت
أبرز المواد
 مبتعثا جامعة جازان “القيسي” و”الأمير” يحصدان جائزة أمريكية
منطقة جازان
 مغادرة أولى رحلات مبادرة “إياب”‬ من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل المواطنين ويطلع على احتياجاتهم
أبرز المواد
 محمد بن زايد: الإمارات تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد
منوعات
 الأمير عبدالعزيز الفيصل: الرياضة وسيلة تواصل ورسالة محبّة من المملكة للعالم
محليات
 إعصار “دوريان” يقترب من فلوريدا بعد إلحاقه أضرارًا كبيرة في البهاما
أبرز المواد
 سفارة المملكة في واشنطن تتابع تطورات إعصار “دوريان” وتحذر المواطنين من التواجد في مساره
أبرز المواد
 وزير العمل يُكرم كشافة مؤسسة ” إخاء ” المشاركين في خدمة الحجاج
أبرز المواد
الرئيس الفلسطيني يلتقي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”

الرئيس الفلسطيني يلتقي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”

أبرز المواد
وفاة “عبدالله مرسي” نجل الرئيس المصري الأسبق بسكتة قلبية

وفاة “عبدالله مرسي” نجل الرئيس المصري الأسبق بسكتة قلبية

أبرز المواد
وزارة الثقافة تحصل على رسومات معمارية وصور لتوسعة الملك عبدالعزيز للمسجد النبوي

وزارة الثقافة تحصل على رسومات معمارية وصور لتوسعة الملك عبدالعزيز للمسجد النبوي

أبرز المواد
سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يكرم صاحب الملعب المنحوت

سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يكرم صاحب الملعب المنحوت

أبرز المواد

سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يكرم صاحب الملعب المنحوت

سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يكرم صاحب الملعب المنحوت
http://almnatiq.net/?p=769882
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة مساء اليوم ، المواطن محمد بن حربان الحريصي صاحب ملعب كرة القدم المنحوت والقائمين على الملعب بجبال الحشر التابعة لمحافظة الداير بني مالك التابعة للقطاع الجبلي بمنطقة جازان.
وشاهد سموه عرضًا مرئيًا عن الملعب المنحوت في الصخر والذي يعد تحفة فنية ومعمارية لفتت الأنظار إليها وتعكس ما يمتلكه أبناء المنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز من قدرات ومواهب في شتى المجالات.
وكرم سمو أمير جازان بالنيابةً المواطن حريصي، منوهاً بجهوده والمشاركين والمتعاونين في إنجاز هذا المشروع الرياضي والمعماري المتميز ، راجياً العون والتوفيق للجميع.
حضر الاستقبال والتكريم معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل إمارة منطقة جازان للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ومحافظ الداير بني مالكً نايف بن ناصر بن لبده وعدد من المسؤولين.

 

روابط ذات صلة

الرئيس الفلسطيني يلتقي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”

الرئيس الفلسطيني يلتقي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”
وفاة “عبدالله مرسي” نجل الرئيس المصري الأسبق بسكتة قلبية

وفاة “عبدالله مرسي” نجل الرئيس المصري الأسبق بسكتة قلبية
وزارة الثقافة تحصل على رسومات معمارية وصور لتوسعة الملك عبدالعزيز للمسجد النبوي

وزارة الثقافة تحصل على رسومات معمارية وصور لتوسعة الملك عبدالعزيز للمسجد النبوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*