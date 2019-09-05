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وفاة “عبدالله مرسي” نجل الرئيس المصري الأسبق بسكتة قلبية

وفاة “عبدالله مرسي” نجل الرئيس المصري الأسبق بسكتة قلبية
http://almnatiq.net/?p=769891
المناطق _ رويترز

أكدت عائلة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي لوكالة “رويترز” وفاة نجله الأصغر عبدالله بسبب سكتة قلبية مفاجئة.

وقال شقيق عبدالله، أحمد مرسي إنه كان يقود سيارته في القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، وأصيب بتشنجات مفاجئة وتوفي على الفور.

يذكر أن عبد الله مرسي هو الابن الأصغر لمحمد مرسي. وكانت السلطات المصرية قد فتحت عدة تحقيقات مع عبد الله مرسي، حيث وجهت إليه تهم جنائية عدة. وتم إخلاء سبيله العام الماضي بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

وكان والده محمد مرسي، رئيسا لمصر في 2012 – 2013، وتوفي في محبسه خلال محاكمته في قضايا التخابر مع “حماس” في يونيو الماضي.

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