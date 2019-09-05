احدث الأخبار

الرئيس الفلسطيني يلتقي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”
أبرز المواد
 وفاة “عبدالله مرسي” نجل الرئيس المصري الأسبق بسكتة قلبية
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تحصل على رسومات معمارية وصور لتوسعة الملك عبدالعزيز للمسجد النبوي
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يكرم صاحب الملعب المنحوت
أبرز المواد
 مبتعثا جامعة جازان “القيسي” و”الأمير” يحصدان جائزة أمريكية
منطقة جازان
 مغادرة أولى رحلات مبادرة “إياب”‬ من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل المواطنين ويطلع على احتياجاتهم
أبرز المواد
 محمد بن زايد: الإمارات تقف بقوة مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد
منوعات
 الأمير عبدالعزيز الفيصل: الرياضة وسيلة تواصل ورسالة محبّة من المملكة للعالم
محليات
 إعصار “دوريان” يقترب من فلوريدا بعد إلحاقه أضرارًا كبيرة في البهاما
أبرز المواد
 سفارة المملكة في واشنطن تتابع تطورات إعصار “دوريان” وتحذر المواطنين من التواجد في مساره
أبرز المواد
 وزير العمل يُكرم كشافة مؤسسة ” إخاء ” المشاركين في خدمة الحجاج
أبرز المواد
الرئيس الفلسطيني يلتقي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”

الرئيس الفلسطيني يلتقي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”

أبرز المواد
وفاة “عبدالله مرسي” نجل الرئيس المصري الأسبق بسكتة قلبية

وفاة “عبدالله مرسي” نجل الرئيس المصري الأسبق بسكتة قلبية

أبرز المواد
وزارة الثقافة تحصل على رسومات معمارية وصور لتوسعة الملك عبدالعزيز للمسجد النبوي

وزارة الثقافة تحصل على رسومات معمارية وصور لتوسعة الملك عبدالعزيز للمسجد النبوي

أبرز المواد
سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يكرم صاحب الملعب المنحوت

سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يكرم صاحب الملعب المنحوت

أبرز المواد

الرئيس الفلسطيني يلتقي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”

الرئيس الفلسطيني يلتقي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”
http://almnatiq.net/?p=769894
المناطق _ وكالات

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس في مدينة رام الله اليوم المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بيير كرينبول.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني أكد أهمية الدور الذي تقوم به وكالة “الأونروا” في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة، التي يجب عدم المساس بها وتقديم الدعم اللازم لاستمرار الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين من أبناء شعبنا سواء داخل فلسطين أو في دول الشتات.
وشدد عباس على ضرورة العمل على إنجاح الاجتماع المزمع عقده في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 من الشهر الجاري لحشد الدعم المالي الدولي لسد العجز في موازنة “الأونروا”.

روابط ذات صلة

وفاة “عبدالله مرسي” نجل الرئيس المصري الأسبق بسكتة قلبية

وفاة “عبدالله مرسي” نجل الرئيس المصري الأسبق بسكتة قلبية
وزارة الثقافة تحصل على رسومات معمارية وصور لتوسعة الملك عبدالعزيز للمسجد النبوي

وزارة الثقافة تحصل على رسومات معمارية وصور لتوسعة الملك عبدالعزيز للمسجد النبوي
سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يكرم صاحب الملعب المنحوت

سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يكرم صاحب الملعب المنحوت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*