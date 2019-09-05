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“الأرصاد” : الأمطار الرعدية والأتربة والغبار تضرب 9 مناطق اليوم

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“الأرصاد” : الأمطار الرعدية والأتربة والغبار تضرب 9 مناطق اليوم

“الأرصاد” : الأمطار الرعدية والأتربة والغبار تضرب 9 مناطق اليوم
http://almnatiq.net/?p=769897

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة، وسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على غرب ووسط المملكة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية , نجران , حائل , الجوف, الحدود الشمالية، وكذلك على الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الأحمر.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسطة الموج .

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