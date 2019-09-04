العصيمي ينقل تعازي ومواساة معالي وزير الشؤون الإسلامية لمؤذن جامع طارق بن زياد بمحافظة شرورة

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نقل فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي،، تعازي ومواساة معالي وزير الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف ال الشيخ ، ومعالي نائبه الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد – حفظهما الله – لمؤذن جامع طارق بن زياد بمحافظة شرورة الشيخ / سالم الكربي والد الشهيد الجندي أول / عبدالله بن سالم الكربي، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي

وعبّر العصيمي خلال تقديمه العزاء لأسر الشهيد، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء ، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

‏من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم و اعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف، سائلين الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.