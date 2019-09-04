العصيمي ينقل تعازي ومواساة معالي وزير الشؤون الإسلامية لمؤذن جامع طارق بن زياد بمحافظة شرورة

نقل فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي،، تعازي ومواساة معالي وزير الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف ال الشيخ ، ومعالي نائبه الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد – حفظهما الله – لمؤذن جامع طارق بن زياد بمحافظة شرورة الشيخ / سالم الكربي والد الشهيد الجندي أول / عبدالله بن سالم الكربي، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي
وعبّر العصيمي خلال تقديمه العزاء لأسر الشهيد، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهداء ، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم و اعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف، سائلين الله أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.
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