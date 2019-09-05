مداهمة صالون تجميل.. والكشف عن تصرفات صادمة لـ “مقيمة”!

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وثق مقطع فيديو لحظة قيام عدد من الجهات المختصة بمداهمة صالون تجميل مخالف.

وأظهر الفيديو الذي وثّقه الإعلامي فيصل العبدالكريم ضبط الجهات المختصة لأجهزة وأدوية طبية لا يحق لصوالين التجميل العمل عليها.

وتبين أن الصالون يقدم أعمال تجميل طبية من خلال سيدة مقيمة من الجنسية اللبنانية لا تحمل رخصة أو أي مؤهل، وقَدِمت إلى المملكة بتأشيرة زيارة. وألقت الجهات المختصة القبض على السيدة وجرى التحرز على الأجهزة والإغلاق التحفظي للصالون.