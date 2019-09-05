قزوين ومحيطه أمام حشود عسكرية هائلة

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كتب سيرغي فالتشينكو، في “موسكوفسكي كومسوموليتس، عن مناورات “المركز-2019 التي ستجري بمشاركة الصين وروسيا والهند وباكستان وبلدان معاهدة الدفاع المشترك

وجاء في المقال: كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع بوزارة الدفاع عن تفاصيل مناورات القيادة والأركان الاستراتيجية المقبلة “المركز-2019″، والتي ستجري في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر. حجم المناورات مثير للإعجاب. فسيشارك فيها 128 ألف عسكري، وأكثر من 20 ألف وحدة من المعدات والأسلحة، و600 طائرة، ومروحيات وطائرات بلا طيار، وما يصل إلى 15 سفينة

وقال الوزير شويغو إن وحدات عسكرية من كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند والصين وباكستان ستشارك في المناورات. ستجري العمليات الرئيسية في 8 حقول رمي، وكذلك في بحر قزوين

وأكد أن الهدف من المناورات، هو معالجة مسائل محاصرة الدول وقواتها المسلحة للتهديدات العسكرية، وإدارة القوات في الحرب ضد الإرهاب الدولي ومنع العدوان المحتمل في منطقة آسيا الوسطى

وبناء على طلب “موسكوفسكي كومسوموليتس” ثمّن الخبير العسكري فيكتور موراخوفسكي حجم المناورات القادمة والتمثيل الأجنبي الكبير فيها، فقال:

في جوهر الأمر، تشن الولايات المتحدة في أفغانستان حملة عسكرية ميؤوس منها وغير ناجحة على الإطلاق منذ 18 عاما. تقوم طالبان بتوسيع وجودها وسيطرتها على الإقليم. تحاول الولايات المتحدة، كما تعلمون، التفاوض مع طالبان والاتفاق معهم. لأن الولايات المتحدة، سواء بصورة مستقلة أم بالعمل مع شركائها في الناتو الذين يعملون على أراضي أفغانستان، وأذكر بأن بعثة الناتو موجودة هناك، فشلت في تحقيق أي نجاح مهم

نرى جميعا ذلك بوضوح، والدول المجاورة ترى ذلك جيدا ومستعدة للعمل معا، بما في ذلك أثناء التدريبات، لمواجهة التهديدات المحتملة

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