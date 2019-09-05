3 مدن عربية من بين أسوأ مدن العالم للعيش .. وهذه الأفضل

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المناطق_متابعات

تصدرت فيينا للسنة الثانية على التوالي تصنيفا للمدن التي يحلو فيها العيش، فيما أتت دمشق أخيرة بفارق ثلاث مراتب عن طرابلس. وفقا للتصنيف السنوي الذي تعده “إكونوميست إنتلجنس يونيت” التابعة للمجلة البريطانية الأسبوعية”ذي إكونوميست”.
وحسب “العربية.نت” قال معدو التنصيف إن بنى فيينا التحتية ونوعية الهواء فيها وما توفره على الصعيد الثقافي والتربوي والطبي يكاد يكون مثالياً في بيئة مستقرة.
ووفقا لـ ” التصنيف” حصلت فيينا على علامة 99,1 من أصل 100 متقدمة على ملبورن الأسترالية (98,4) التي بقيت لسنوات متصدرة للتصنيف، وسيدني الأسترالية أيضا (98,1)، وفقا لما نقلته وكالة “فرانس برس”. وهيمنت أستراليا وكندا على تصنيف أفضل 10 مدن مع ثلاث مدن لكل منهما إلى جانب اليابان مع طوكيو وأوساكا. وحلت كوبنهاغن في المرتبة التاسعة عالميا. وتراجعت باريس ست مراتب وحلت في المركز الخامس والعشرين بسبب تأثير حركة السترات الصفراء.
وتابع التصنيف: تقيّم 140 مدينة سنويا على سلم من 100 نقطة استناداً إلى سلسلة من المؤشرات منها مستوى المعيشة والجريمة وشبكات النقل العام وإمكانية الحصول على التعليم والخدمات الطبية والاستقرار الاقتصادي والسياسة. وللمرة الأولى ضم المؤشر معيار تأثير التغير المناخي على جودة العيش مما أثر سلباً على تصنيف نيودلهي والقاهرة بسبب “نوعية الهواء السيئة ومتوسط الحرارة المنفر وعدم توافر المياه بشكل كاف”.
وأضاف: حلت لندن ونيويورك اللتان تعانيان دائماً من انطباع بوجود خطر لوقوع جرائم وأعمال إرهابية ومن بنى تحتية خاضعة لضغوط كبيرة، في المرتبتين الثامنة والأربعين والثامنة والخمسين على التوالي. وذيلت التصنيف العاصمة السورية دمشق وحلت لاغوس في المرتبة ما قبل الأخيرة فداكا وطرابلس وكراتشي.

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