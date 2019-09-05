احدث الأخبار

إحباط تهريب 33 مليون قرص «أمفيتامين» خلال 3 أشهر
أبرز المواد
 قزوين ومحيطه أمام حشود عسكرية هائلة
أبرز المواد
 المملكة تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني فى نيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة
أبرز المواد
 بالفيديو.. مداهمة صالون تجميل في المملكة.. والكشف عن تصرفات صادمة لـ “مقيمة”!
أبرز المواد
 “الجوازات” توضح حقيقة بقاء المرأة في خانة التابعين لوالدها بعد سن الـ 21
أبرز المواد
 العصيمي ينقل تعازي ومواساة معالي وزير الشؤون الإسلامية لمؤذن جامع طارق بن زياد بمحافظة شرورة
منطقة نجران
 “الأرصاد” : الأمطار الرعدية والأتربة والغبار تضرب 9 مناطق اليوم
أبرز المواد
 الرئيس الفلسطيني يلتقي المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”
أبرز المواد
 وفاة “عبدالله مرسي” نجل الرئيس المصري الأسبق بسكتة قلبية
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تحصل على رسومات معمارية وصور لتوسعة الملك عبدالعزيز للمسجد النبوي
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة جازان بالنيابة يكرم صاحب الملعب المنحوت
أبرز المواد
 مبتعثا جامعة جازان “القيسي” و”الأمير” يحصدان جائزة أمريكية
منطقة جازان
إحباط تهريب 33 مليون قرص «أمفيتامين» خلال 3 أشهر

إحباط تهريب 33 مليون قرص «أمفيتامين» خلال 3 أشهر

أبرز المواد
قزوين ومحيطه أمام حشود عسكرية هائلة

قزوين ومحيطه أمام حشود عسكرية هائلة

أبرز المواد
المملكة تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني فى نيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة

المملكة تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني فى نيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة

أبرز المواد
بالفيديو.. مداهمة صالون تجميل في المملكة.. والكشف عن تصرفات صادمة لـ “مقيمة”!

بالفيديو.. مداهمة صالون تجميل في المملكة.. والكشف عن تصرفات صادمة لـ “مقيمة”!

أبرز المواد

إحباط تهريب 33 مليون قرص «أمفيتامين» خلال 3 أشهر

إحباط تهريب 33 مليون قرص «أمفيتامين» خلال 3 أشهر
http://almnatiq.net/?p=769913
المناطق_الرياض

أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولات تهريب ما مجموعه (32.758.898) قرص «أمفيتامين» خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة الماضية 1440

وأوضح المتحدث باسم المديرية أن غالبية الكميات المضبوطة (18.787.898 قرصا) ضبطت بعد وصولها إلى السعودية، وتم ضبط المتورطين في التخطيط لها واستقبالها، وعددهم 15 متهما، 6 سعوديين و4 من الجنسية التركية و2 من الجنسية الباكستانية و2 من الجنسية الأردنية، ومتهم واحد من الجنسية السورية

وأضاف أن الكميات الأخرى شملت ضبط (10.971.000) قرص، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شوال، وذلك بميناء دولة شقيقة، فيما ضبطت (3.000.000) قرص، كانت في طريقها إلى المملكة خلال ذي القعدة، وذلك بميناء دولة صديقة

وبين أن عملية إحباط تلك المحاولة جاءت بعد توفر معلومات عن مخطط لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة، واتخاذ التدابير الأمنية، لاستباق محاولات هذه العصابات لتهريب المواد المخدرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة بالدول التي أكدت مصادر المعلومات استخدام أراضيها في عمليات التهريب

وشددت وزارة الداخلية على حرصها على التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بجميع الوسائل، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة كافة، واستباق محاولات هذه الشبكات الإجرامية باستهداف شباب الوطن بسمومها وإحباطها وتعقب المتورطين فيها

روابط ذات صلة

قزوين ومحيطه أمام حشود عسكرية هائلة

قزوين ومحيطه أمام حشود عسكرية هائلة
المملكة تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني فى نيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة

المملكة تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني فى نيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة
بالفيديو.. مداهمة صالون تجميل في المملكة.. والكشف عن تصرفات صادمة لـ “مقيمة”!

بالفيديو.. مداهمة صالون تجميل في المملكة.. والكشف عن تصرفات صادمة لـ “مقيمة”!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*