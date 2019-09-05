إحباط تهريب 33 مليون قرص «أمفيتامين» خلال 3 أشهر

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أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات محاولات تهريب ما مجموعه (32.758.898) قرص «أمفيتامين» خلال أشهر رمضان وشوال وذي القعدة الماضية 1440

وأوضح المتحدث باسم المديرية أن غالبية الكميات المضبوطة (18.787.898 قرصا) ضبطت بعد وصولها إلى السعودية، وتم ضبط المتورطين في التخطيط لها واستقبالها، وعددهم 15 متهما، 6 سعوديين و4 من الجنسية التركية و2 من الجنسية الباكستانية و2 من الجنسية الأردنية، ومتهم واحد من الجنسية السورية

وأضاف أن الكميات الأخرى شملت ضبط (10.971.000) قرص، كانت في طريقها إلى المملكة خلال شوال، وذلك بميناء دولة شقيقة، فيما ضبطت (3.000.000) قرص، كانت في طريقها إلى المملكة خلال ذي القعدة، وذلك بميناء دولة صديقة

وبين أن عملية إحباط تلك المحاولة جاءت بعد توفر معلومات عن مخطط لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة، واتخاذ التدابير الأمنية، لاستباق محاولات هذه العصابات لتهريب المواد المخدرة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة بالدول التي أكدت مصادر المعلومات استخدام أراضيها في عمليات التهريب

وشددت وزارة الداخلية على حرصها على التصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بجميع الوسائل، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة كافة، واستباق محاولات هذه الشبكات الإجرامية باستهداف شباب الوطن بسمومها وإحباطها وتعقب المتورطين فيها