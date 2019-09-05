ترمب لماكرون: لسنا بحاجة لأحد للتفاوض مع ايران وطهران تعيش أسوأ سنة خلال ال50 عاماً الأخيرة

المناطق_وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن “إيران تُقتل اقتصاديا وتسعى لحل مشاكلها”، كاشفاً أن “إيران تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق”. وشدد ترمب على أن “العقوبات المفروضة على إيران لن ترفع”، مضيفاً أن “إيران عاشت أسوأ سنة خلال الخمسين عاما الأخيرة”

وفي سياق آخر، ترك ترمب الباب مفتوحا أمام إمكانية اجتماعه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

سيتم الكشف قريباً عن المزيد من الأدلة التي ستُضم إلى ملف دعم قطر للإرهاب، من خلال فيلم وثائقي سيكشف تفاصيل جديدة بشأن

الخليج العربي

ورداً على سؤال عن احتمال لقائه مع الرئيس الإيراني في مقر الأمم المتحدة، قال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض “كل شيء ممكن”

وأضاف “قطعاً، كل شيء ممكن. يريدون حل مشكلتهم”، في إشارة إلى التضخم في إيران. ومضى ترمب يقول “يمكننا حلها في غضون 24 ساعة”

كما رحب ترمب بجهود نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة السبع، إلا أنه شدد على أن بلاده “لا تحتاج إلى أحد” للتفاوض

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة تهريب نفط إيرانية

وذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تشمل 16 كياناً و10 أفراد، ووضعت 11 سفينة على قائمة سوداء