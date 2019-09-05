احدث الأخبار

تنبيه عاجل: نشاط في الرياح السطحية على محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
 اليمن: 638 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان في أسبوع واحد
أبرز المواد
 سنغافورة: التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدد بتمزيق الاقتصاد العالمي
أبرز المواد
 سرطان الكبد.. علامات واضحة تستدعي سؤال الطبيب “فورا”
أبرز المواد
 كولومبيا تؤكد استعدادها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التهديدات الفنزويلية
أبرز المواد
 «دوريان» يستعيد قوته إلى الفئة الثالثة
أبرز المواد
 “هدف” يودع 458 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و4388 سعودي يلتحقون في سوق العمل خلال شهر
أبرز المواد
 أمانة عسير تطلق ورشة العمل الدولية لمحور التراث العمراني
أبرز المواد
 ترمب لماكرون: لسنا بحاجة لأحد للتفاوض مع ايران وطهران تعيش أسوأ سنة خلال ال50 عاماً الأخيرة
أبرز المواد
 15 مليون دولار مكافأة لمن يرشد عن تهريب النفط الإيراني
أبرز المواد
 عربي تائه في غابات الأمازون.. قصة تشبه الخيال
أبرز المواد
 “المرصد الوطني” يضيف في منصته الإلكترونية مؤشرات المشتركين بالتأمينات الاجتماعية والمنشآت المسجلة في “نطاقات”
أبرز المواد
تنبيه عاجل: نشاط في الرياح السطحية على محافظات مكة المكرمة

تنبيه عاجل: نشاط في الرياح السطحية على محافظات مكة المكرمة

أبرز المواد
اليمن: 638 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان في أسبوع واحد

اليمن: 638 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان في أسبوع واحد

أبرز المواد
سنغافورة: التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدد بتمزيق الاقتصاد العالمي

سنغافورة: التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدد بتمزيق الاقتصاد العالمي

أبرز المواد
سرطان الكبد.. علامات واضحة تستدعي سؤال الطبيب “فورا”

سرطان الكبد.. علامات واضحة تستدعي سؤال الطبيب “فورا”

أبرز المواد

اليمن: 638 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان في أسبوع واحد

اليمن: 638 انتهاكاً حوثياً لحقوق الإنسان في أسبوع واحد
http://almnatiq.net/?p=769936
المناطق_وكالات

أكد تقرير حقوقي يمني ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران 638 انتهاكاً لحقوق الإنسان في 7 محافظات مختلفة، في أسبوع واحد فقط.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقريرها الأسبوعي للفترة بين 25 أغسطس (آب) 2 سبتمبر (أيلول) 2019، إنها رصدت مقتل 34 مدنياً، وإصابة 36 آخرين بينهم نساء وأطفال في الحديدة، وإب، وحجة، والبيضاء، والضالع، وعمران، وتعز.
كما وثقت 12 اختطافاً وإخفاءً قسرياً لمدنيين في محافظات ذمار، وإب، وصنعاء، والحديدة، واستمرار الميليشيات الحوثية في بيع المساعدات الإغاثية في الأسواق السوداء وحرمان المستحقين منها، وإجبار 50 أسرة في محافظة عمران على تجنيد أبنائها مقابل سلال غذائية.

ولفت التقرير إلى أن الفريق الميداني للشبكة رصد 19 مداهمة، وتفتيش لمنازل المواطنين، 9 منها في إب، و3 في صنعاء و3 بذمار، و2 في ريمة، و2 بصعدة.

حوادث السطو

وسجل التقرير 20 سطواً على أملاك وعقارات المواطنين من قيادات حوثية في إب، ونهب منزل مغترب، والاعتداء على نساء، ونهب مقتنيات من ذهب، وسلاح، وجنابي، في ذمار.

الصحة والتعليم
ولفت التقرير إلى أنه وثق 11 انتهاكاً ضد المستشفيات والمؤسسات الصحية، الصحية، وأشار إلى أن الميليشيا الحوثية قصفت مستشفى 22 مايو، ومراكز صحيين فيالحديدة، وأغلقت 8 مستشفيات في صنعاء، وقصفت مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، و3 محطات وقود أخرى.

وكشف التقرير فصل ميليشيا الحوثي 122 تربوياً، من معلمين، ومديري مدارس، ورؤساء أقسام من أعمالهم في صنعاء، واستبدالهم بآخرين موالين للحوثيين.

كما غيرت الميليشيا 9 مديري مدارس في صنعاء واستبدلتهم بآخرين موالين لها، وأطلقت النار على معلم في منطقة جرافة بمحافظة إب.

المساجد
وكشف التقرير أيضاً نقل الميليشيا الانقلابية أسلحتها الثقيلة والمتوسطة إلى أحياء آهلة بالسكان، وإلى مساجد صنعاء، ونقلت أخيراً كميات كبيرة من الأسلحة إلى مسجد السلام بحي الحصبة في صنعاء.

روابط ذات صلة

تنبيه عاجل: نشاط في الرياح السطحية على محافظات مكة المكرمة

تنبيه عاجل: نشاط في الرياح السطحية على محافظات مكة المكرمة
سنغافورة: التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدد بتمزيق الاقتصاد العالمي

سنغافورة: التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدد بتمزيق الاقتصاد العالمي
سرطان الكبد.. علامات واضحة تستدعي سؤال الطبيب “فورا”

سرطان الكبد.. علامات واضحة تستدعي سؤال الطبيب “فورا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*