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“هدف” يودع 458 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و4388 سعودي يلتحقون في سوق العمل خلال شهر

“هدف” يودع 458 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و4388 سعودي يلتحقون في سوق العمل خلال شهر

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“هدف” يودع 458 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و4388 سعودي يلتحقون في سوق العمل خلال شهر

“هدف” يودع 458 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “حافز” و4388 سعودي يلتحقون في سوق العمل خلال شهر
http://almnatiq.net/?p=769945
المناطق_الرياض

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم (الخميس)، أكثر من 458 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 296 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر أغسطس 2019م.

وكشف “هدف”، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 156.617 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 140.050 ألف مستفيد ومستفيدة، مبينا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر يوليو، بلغ 4388 مستفيد ومستفيدة منهم 2324 إناث و2064 ذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص “هدف” على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

 

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