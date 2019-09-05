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كولومبيا تؤكد استعدادها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التهديدات الفنزويلية

كولومبيا تؤكد استعدادها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التهديدات الفنزويلية
http://almnatiq.net/?p=769950
المناطق_متابعات

أعلن وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروخيو الأربعاء أنّ بلاده مستعدّة للدفاع عن سيادتها في مواجهة تهديدات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي اتّهم بوغوتا بإجراء مناورات لإشعال فتيل صراع عسكري مع بلاده.

وقال الوزير الكولومبي في تسجيل صوتي وزّع على وسائل الإعلام إنّه في مواجهة “التهديدات الآتية من النظام التشافيزي، فإنّ السلطات الكولومبية لن ترضخ لأي استفزاز على أي حال، بل هي مستعدّة لضمان سيادة الكولومبيين وراحتهم”.

وأتى تصريح الوزير الكولومبي غداة إعلان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّه وضع الجيش في حالة تأهّب على الحدود مع كولومبيا متهماً رئيسها إيفان دوكي بالمناورة من أجل “إشعال نزاع” بذريعة إعلان قادة سابقين في حركة فارك عودتهم إلى حمل السلاح.

وبلهجة عسكرية، اتّهم مادورو أمام جنود في قاعة في كراكاس، رئيس كولومبيا باستغلال “اتهامات لا أساس لها لمهاجمة فنزويلا وشنّ نزاع عسكري ضدّ بلدنا”. وأضاف أن دوكي “يناور” من أجل “تعزيز” هذه الاتهامات ومفاقمة التوتر.

وأعلن مادورو أن الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود بين البلدين التي يبلغ طولها 2200 كيلومتر، وضعت في حالة تأهّب برتقالي في “مواجهة تهديد كولومبيا بالعدوان على فنزويلا”. لكنّه لم يوضح ما يعنيه “التأهب البرتقالي”.

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