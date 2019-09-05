صحة بيشة تعقد شراكة مجتمعية لدعم خدمات طب العيون بالمنطقة

تماشياً مع رؤية المملكة 2030م وانطلاقاً من مرتكزات التحول الوطني عقدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بيشة اتقافية شراكة مجتمعية مع شركة عمار العقاريه لاطلاق مبادرة ” إبصار ” وترتكز المبادرة على دعم خدمات طب العيون بالتخصصات والتجهيزات التي تحتاجها المنطقة لتقليل احالات العيون خارج المنطقة .

ومثّل صحة بيشة في توقيع الاتفاقية مدير الشئون الصحية سعيد بن جابر القحطاني فيما مثّل شركة عمار العقارية مديرها التنفيذي عبدالهادي القحطاني

ومن جانبه قّدم مدير صحة بيشة سعيد الصحطاني شكره لشركة عمار العقارية ومديرها التنفيذي عبدالهادي القحطاني على هذا الدعم آملاً من الله ان تؤتي المبادرة ثمارها وتنعكس على جودة الخدمة لأهالي المنطقة .