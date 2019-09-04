جولات تفقدية لرئيس الهيئة الملكية على مدارس وكليات الجبيل الصناعية

المناطق_ الجبيل الصناعية

قام الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي ومع بداية العام الدارسي الجديد بجولة تفقدية لعددٍ من مدارس الهيئة الملكية ممثلة في مدرسة جلموده الابتدائية، والمروج المتوسطة ، والدفي الثانوية ،وأم القرى المتوسطة والثانوية وذلك للوقوف على سير العملية التعليمية بالمدينة مع أول يوم دراسي .

حيث تجول الرئيس التنفيذي على عددٍ من القاعات الدراسية. واستمع إلى الألية المتبعة في توزيع الكتب الدراسية. والتقى بعدد من القيادات التربوية والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور مبدياً سعادته وفخره بأبناء هذا الوطن الذين سيكونون بناة المستقبل، ويكملون مسيرة النمو والازدهار، ويحققون الرؤى والتطلعات. ثم قام بزيارة إلى مركز التحكم المروري بالإضافة إلى حركة حافلات النقل المدرسية للوقوف على إلية انسيابية حركة المركبات والحافلات المدرسية من خلال نظام تتبع سيرها بإدارة النقل والمعدات.

فيما قام الرئيس التنفيذي بزيارة مماثلة إلى معهد اللغة الإنجليزية ، وكلية الجبيل الجامعية ، بالإضافة إلى معهد الجبيل التقني .والاطلاع على جاهزية الكليات لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي.

من جانب آخر قال مدير إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل د. محمد بن سعيد الهاجري بأن الإدارة أكملت استعداداتها للعام الدراسي 1441 هـ لاستقبال أكثر من (20500) طالب في مدارس وروضات الهيئة الملكية بالجبيل، في حين تستقبل مدارس البنات أكثر من (16500) طالبة، ليصبح عدد الطلاب والطالبات بمدينة الجبيل الصناعية أكثر من (37000) طالب وطالبة تنقلهم (365) حافلة مدرسية.

وأضاف د. الهاجري: لقد أعدت المدارس والروضات خطة لاستقبال الطلاب، وتوجيههم نحو القاعات الدراسية، وتوزيع الكتب على الطلاب لضمان سير العملية التعليمية من أول حصة دراسية، كما شملت الخطة حث الطلاب وأولياء الأمور على انتظام أبنائهم في مدارسهم من اليوم الأول، كما تم تفعيل برنامج التهيئة الإرشادية لطلاب الصف الأول في المرحلة المتوسطة وطلاب المستوى الأول بالمرحلة الثانوية، وبرنامج الأسبوع التمهيدي للصف الأول الابتدائي، حيث تعمد إدارات المدارس إلى إقامة البرامج التي تهدف إلى جذب الطلاب إلى المدرسة وإسعادهم وإدخال السرور عليهم من خلال توزيع الهدايا والإفطار المجاني والألعاب الرياضية المتنوعة، كما حرصت إدارات المدارس على تقديم البرامج التوعوية والإرشادية للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور فيما يتعلق بالسلامة في المدرسة والحافلات، وخطط الإخلاء في المدارس.

ومن جانب آخر قام برنامج رياض أطفال الهيئة الملكية بالجبيل باستكمال إجراءات تسجيل الأطفال الملتحقين بالروضات وإنهاء كافة الاستعدادات للأسبوع التمهيدي وبداية العام الدراسي.

الجدير بالذكر بأن مدينة الجبيل الصناعية قد شهدت هذا العام افتتاح مدرسة العاشرة المتوسطة للبنات بحي جلموده، وروضة النخيل بحي جلموده، وروضة المطرفية بحي المطرفية.