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ضبط 250 كجم من المعسل مجهول المصدر في عرعر

ضبط 250 كجم من المعسل مجهول المصدر في عرعر
http://almnatiq.net/?p=769988
المناطق_خالد الضبيبي
ضبطت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة مختبر صحة البيئة كميات من المعسل مجهول المصدر وذلك بالتعاون مع مكافحة التبغ بوزارة الصحة بالمنطقة وأتلفت الفرق الرقابية كافة المضبوطات والتي بلغت نحو 250 كيلوجرام حسب الطرق المتبعة كما تم مخالفة أصحاب المحلات المخالفة .
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت المتعلقة بالصحة العامة لضبط ورصد أي مخالفات والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات واللوائح الصحية.
وتهيب أمانة منطقة الحدود الشمالية وكافة البلديات التابعة المواطنين بعدم التردد في سرعة الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم الموحد لتلقي البلاغات 940 أو عبر حسابات التواصل الاجتماعي للأمانة والبلديات .

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