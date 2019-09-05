تعليم الشرقية يناقش منهجية العمل المؤسسية للتميز مع فريق التحكيم

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أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، حرص حكومتنا الرشيدة – أعزها الله- على تبني وصناعة التميز في كافة قطاعات الدولة في بلادنا الغالية، خصوصا في قطاع التعليم باعتباره المصنع الحقيقي للاستثمار في العقول البشرية وتنميتها الأمر الذي يحدونا جميعاً في تعليم الشرقية لترجمة الأهداف الاستراتيجية التي تتبنها وزارة التعليم والمتمثلة في الدفع بعجلة جودة وتميز مخرجاتها، من خلال العمل بروح الفريق الواحد على مستوى عالي في وضع الخطط والأهداف العملية التي تترك بصمة تميز على خارطة التعليم الواسعة للحاق بمصاف الدول العالمية .

جاء ذلك خلال حضور مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان، صباح أمس وقائع مناقشة جلسات منهجية العمل المؤسسية بتعليم الشرقية للتميز وملفات الإدارة وذلك مع فريق التحكيم الخارجي من جمعية جستن والمكلفين من قبل الأمانة العامة بالوزارة بحضور المحكمين الدكتور سلطان العريفي والدكتور محمد البقية، وسط مشاركة القيادات التعليمية وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى تعليم الشرقية الرئيسي بالدمام

من جهتها استعرضت مديرة مركز التميز بتعليم الشرقية فاطمة رويس، منهجية العمل المؤسسية بتعليم الشرقية للتميز وملفات الإدارة بعد اجتياز التقييم المكتبي بمرحلة الإدارة المنجزة بجائزة التعليم للتميز وناقشت مع المشاركين وفريق التحكيم عدة محطات تخللها حزمة من المحاور يأتي في مقدمتها مناقشة محور ( معيار القيادة ، كذلك التخطيط والتطوير المستمر ، إضافة للتنظيم الاداري ، والإبداع والابتكار ، مروراً بمناقشة الموارد، إضافة للشراكة المجتمعية ، كذلك المستفيدون ، ونتائج التعليم والتعليم ، وصولاً لمناقشة تقنية المعلومات وإدارة المعرفة ، ونتائج الأداء.