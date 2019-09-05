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أمانة الجوف تستعيد مليون ومائتان الف متر مربع من الأراضي الحكومية

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أمانة الجوف تستعيد مليون ومائتان الف متر مربع من الأراضي الحكومية

أمانة الجوف تستعيد مليون ومائتان الف متر مربع من الأراضي الحكومية
http://almnatiq.net/?p=770000
المناطق_محمد الحسن

أزالت أمانة منطقة الجوف اعتداءات أحدثها مخالفون على الأراضي الحكومية في مدينة سكاكا وكافة المدن بمنطقة الجوف وذلك في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على القيام بدورها الرقابي ومتابعة الأراضي الحكومية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بهذا الخصوص .

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان بأنه تم خلال الشهر الفائت إزالة تعديات على أكثر من ( ١،٢٠٠،٠٠٠ ) متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء الواقعة في مدينة سكاكا وباقي المدن بالمنطقة .

وبين الشرعان بأن مراقبي الأمانة والبلديات التابعة نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات فيها، و بعد التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، تمت إزالة الإحداثات المخالفة، وهي عبارة عن مسحيات وعقوم ترابية وغرف وأحواش عبر آليات الأمانة والبلديات التابعة، وبمشاركة القوة الأمنية المكلفة في دعم أعمال لجان الإزالة .

وشدد أمين منطقة الجوف على أن الأمانة ووفقاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الجوف وسمو نائبة ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية، تنفذ جولات رقابية مستمرة على المواقع التي يكثر التعدي عليها، ومنها المخططات الحديثة، لضمان عدم نشوء أي تعدي، أو إحداث على الاراضي الحكومية، أو أراضي الغير .

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