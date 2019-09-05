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وحدة الخدمات المُساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بعرعر تزور محافظة طريف

وحدة الخدمات المُساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بعرعر تزور محافظة طريف

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وحدة الخدمات المُساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بعرعر تزور محافظة طريف

وحدة الخدمات المُساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بعرعر تزور محافظة طريف
http://almnatiq.net/?p=770006
المناطق_خالد الضبيبي
بتوجيه من مدير عام فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعية بمنطقة الحدود الشماليه أ.النوري علي العنزي ومساعده لقطاع التنميه أ. مشعل العنزي زارت اللجنه الطبيه لوحدة الخدمات المسانده الأشخاص ذوي الاعاقه بعرعر محافظة طريف بقيادة مدير الوحده أ. طلال الضبيان والباحث الاجتماعي ناصر العنزي
واستقبلهم مدير مكتب الضمان الاجتماعي بطريف أ. نايف الحازمي والباحث محمد الطرفاوي حيث قامت اللجنه بمقابلة عدد من المستفيدين وانهاء إجراءات طلباتهم للحصول على الخدمات المقدمه من الوزاره للأشخاص ذوي الاعاقه كالإعانات الماليه والأجهزة الطبيه وبطاقات تخفيض الأركاب وبطاقات تسهيل المرور والإعفاء من رسوم التأشيرات يأتي ذلك ضمن تنقل اللجنه شهرياً للحالات التي لا تستطيع مراجعة الوحده في عرعر مراعاة لظروفهم

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