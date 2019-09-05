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أرامكو السعودية تتوسّع في استثمارات التكرير والمعالجة بمنطقة التجارة الحرة في مقاطعة تشجيانغ الصينية

أرامكو السعودية تتوسّع في استثمارات التكرير والمعالجة بمنطقة التجارة الحرة في مقاطعة تشجيانغ الصينية

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أرامكو السعودية تتوسّع في استثمارات التكرير والمعالجة بمنطقة التجارة الحرة في مقاطعة تشجيانغ الصينية

أرامكو السعودية تتوسّع في استثمارات التكرير والمعالجة بمنطقة التجارة الحرة في مقاطعة تشجيانغ الصينية
http://almnatiq.net/?p=770030
المناطق - الظهران

وقّعت أرامكو السعودية اليوم مذكرة تفاهم مع المنطقة التجارية الحرة في مقاطعة تشجيانغ الصينية، لتؤكد على دعم حكومة مدينة جوشان الصينية لاستثمارات الشركة الكبيرة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في مقاطعة تشجيانغ، وتعزيز فرص النمو المستقبلي فيها.

وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع زيارة السيد ليوان جيا جون، حاكم مقاطعة تشجيانغ الصينية لمقر أرامكو السعودية في الظهران.

وتستند الاتفاقية إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في فبراير الماضي خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الصين، وتعمل الاتفاقية على تسهيل استحواذ أرامكو السعودية على حصة بنسبة 9% في مصفاة تشجيانغ المتكاملة للتكرير والبتروكيميائيات. وتتضمن شراكة أرامكو السعودية في هذا المشروع اتفاقًا لتوريد النفط الخام للصين على المدى الطويل، والاستفادة من مرافق تخزين النفط الخام الضخمة التابعة لشركة تشجيانغ للبتروكيميائيات لخدمة عملائها في الأسواق الآسيوية. ويعكس هذا التعاون عزم الشركة على مواصلة توسيع وجودها الاستثماري في قطاع الطاقة الصيني.

وتدعم هذه الاتفاقية مشاركة أرامكو السعودية في إنشاء مجمع مصفاة تشجيانغ المتكامل للبتروكيميائيات بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف برميل في اليوم، خلال المرحلة الثالثة من المشروع، كما تسمح للطرفين بتقييم فرص استثمارية إضافية في أجزاء أخرى من سلسلة القيمة النفطية. ويشمل ذلك أنشطة التكرير وإنتاج المواد البتروكيميائية، والتخزين، وتجارة النفط الخام والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أنشطة البيع بالتجزئة، وتوزيع المواد النفطية داخل المنطقة التجارية الحرة بمقاطعة تشجيانغ.

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