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تأخر وصول 10 آلاف من العمالة المنزلية بسبب اشتراطات جديدة

تأخر وصول 10 آلاف من العمالة المنزلية بسبب اشتراطات جديدة
http://almnatiq.net/?p=770033
المناطق - متابعات

أشارت مصادر إلى وقوع تكدس في معاملات العمالة المنزلية البنغلاديشية، بسبب اشتراطات جديدة فرضتها السفارة السعودية في بنغلاديش.

وذكرت المصادر وفقا لـ”عكاظ”، أن المعاملات المتكدسة بلغت نحو 10 آلاف معاملة منذ شهرين، ما ساهم في تأخير وصول العمالة المنزلية إلى المملكة في موعدها المحدد.
وأضافت أن سفارة المملكة في دكا فرضت اشتراطات جديدة، وألغت اعتماد عدد من المراكز الصحية المصدرة للشهادات الطبية، ما تسبب في تأخير 90% من المعاملات.
وأوضحت أن مكاتب الاستقدام بانتظار اعتماد مراكز صحية جديدة لإنهاء حالة تكدس المعاملات، مشيرة إلى أن الفحص الطبي يعتبر شرطا أساسيا لتصديق المعاملات من قبل السفارة.
وبينت أن نسبة العمالة البنغلاديشية في المملكة تتجاوز 15%، وأن فاتورة استقدامها تتراوح بين 13 – 15 ألف ريال، وراتبها الشهري يبلغ 1000 ريال.

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