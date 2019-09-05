احدث الأخبار

التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد تنظمان لقاءات تعريفية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس
منطقة عسير
 الروائي أسامة المسلم في نادي الشرقية الأدبي:الشغف هو أساس الكتابة الروائية
المنطقة الشرقية
 “الإسكان” تشارك بـ “مبادرة تحفيز تقنية البناء” في مؤتمر “سنغافورة”
أبرز المواد
 تأخر وصول 10 آلاف من العمالة المنزلية بسبب اشتراطات جديدة
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تتوسّع في استثمارات التكرير والمعالجة بمنطقة التجارة الحرة في مقاطعة تشجيانغ الصينية
أبرز المواد
 تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب كوكائين بمحافظة جدة
أبرز المواد
 «النيابة»: إحالة صيدلي إلى المحكمة.. استولى على «بطاقة صراف» زبون وسحب مبالغ مالية
محليات
 محافظ تيماء يفتتح مجمع مدارس آراء الرواد النموذجية بالمحافظة
منطقة تبوك
 شرطة القصيم تضبط مواطن اعتاء على (ساهر)
منطقة القصيم
 “تعليم القصيم” تكشف ضوابط “مواقع التواصل والتصوير”
منطقة القصيم
 “البيئة” تعتمد خطة استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في الموسم الشتوي
محليات
 وحدة الخدمات المُساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بعرعر تزور محافظة طريف
منطقة الحدود الشمالية
التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد تنظمان لقاءات تعريفية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد تنظمان لقاءات تعريفية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

منطقة عسير
الروائي أسامة المسلم في نادي الشرقية الأدبي:الشغف هو أساس الكتابة الروائية

الروائي أسامة المسلم في نادي الشرقية الأدبي:الشغف هو أساس الكتابة الروائية

المنطقة الشرقية
“الإسكان” تشارك بـ “مبادرة تحفيز تقنية البناء” في مؤتمر “سنغافورة”

“الإسكان” تشارك بـ “مبادرة تحفيز تقنية البناء” في مؤتمر “سنغافورة”

أبرز المواد
تأخر وصول 10 آلاف من العمالة المنزلية بسبب اشتراطات جديدة

تأخر وصول 10 آلاف من العمالة المنزلية بسبب اشتراطات جديدة

أبرز المواد

التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد تنظمان لقاءات تعريفية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد تنظمان لقاءات تعريفية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس
http://almnatiq.net/?p=770045

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني، والإدارة العامة لتقنية المعلومات، عددًا من اللقاءات التعريفية التزامنية لطلاب وطالبات الجامعة المستجدين، بالإضافة إلى دورات تأسيسية للتعلم الإلكتروني خاصة بأعضاء هيئة التدريس الجدد.

ويأتي تنظيم هذه اللقاءات والدورات لتوضيح وشرح آليات عمل الوسائل التقنية الحديثة التي تتميز بها الجامعة في مجالات التعلم الإلكتروني بمختلف تخصصاتها، بما يتوافق مع تحقيق أهم أهدافها المتمثل في تطوير جودة التعليم والتعلم.

هذا وقد بدأت عمادة التعلم الإلكتروني بعقد دورة تأسيسية للتعلم الإلكتروني في الأسبوع الأول من بداية العام الجامعي الجديد لأعضاء هيئة التدريس الجدد، وذلك لإطلاعهم وتدريبهم على مفهوم التعلم الإلكتروني، وأنواع وطرق تطبيقه في الجامعة، بالإضافة إلى التعرف على أنظمته وكيفية استخدامها في تدريس الطلاب، متناولة التطبيقات العملية المباشرة على نظام إدارة التعلم “البلاك بورد”، وصولًا إلى مرحلة تصميم وبناء المقرر من خلال تطبيق معايير الجودة المعتمد من Quality Matters””، إضافة إلى مرحلة مهارات التدريس الإلكتروني.

كما تنظم العمادة للطلاب والطالبات ملتقىً إلكترونيًّا تعريفيًّا بأنظمة التعلم الإلكتروني مساء الاثنين القادم الـ 10 من شهر محرم الجاري، وذلك للتعريف بمفهوم التعلم الإلكتروني وأنواع تطبيقه في الجامعة، وأنظمة التعلم الإلكتروني المتاحة، وطريقة الحضور الإلكتروني في مقررات التعلم الإلكتروني الكامل والمدمج، والتعرف على خدمات عمادة التعلم الإلكتروني للطلاب، إضافة إلى طريقة الوصول واستكشاف نظام التعلم “البلاك بورد”، وطريقة الوصول واستكشاف الفصول الافتراضية، والرد على أسئلة المستجدين والمستجدات واستفساراتهم.

وفي ذات السياق نظمت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بداية الفصل الدراسي من العام الجامعي 1440/1441هـ، لقاءً تزامنيًّا للتعريف ببعض الخدمات الإلكترونية المتوافرة على موقع الجامعة الرئيس المتاحة للطلاب والطالبات.

روابط ذات صلة

صحة بيشة تعقد شراكة مجتمعية لدعم خدمات طب العيون بالمنطقة

صحة بيشة تعقد شراكة مجتمعية لدعم خدمات طب العيون بالمنطقة
أمانة عسير تطلق ورشة العمل الدولية لمحور التراث العمراني

أمانة عسير تطلق ورشة العمل الدولية لمحور التراث العمراني
أمين عسير يوقع عقود مشاريع بلدية بأكثر من 95 مليون ريال

أمين عسير يوقع عقود مشاريع بلدية بأكثر من 95 مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*