التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد تنظمان لقاءات تعريفية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني، والإدارة العامة لتقنية المعلومات، عددًا من اللقاءات التعريفية التزامنية لطلاب وطالبات الجامعة المستجدين، بالإضافة إلى دورات تأسيسية للتعلم الإلكتروني خاصة بأعضاء هيئة التدريس الجدد.

ويأتي تنظيم هذه اللقاءات والدورات لتوضيح وشرح آليات عمل الوسائل التقنية الحديثة التي تتميز بها الجامعة في مجالات التعلم الإلكتروني بمختلف تخصصاتها، بما يتوافق مع تحقيق أهم أهدافها المتمثل في تطوير جودة التعليم والتعلم.

هذا وقد بدأت عمادة التعلم الإلكتروني بعقد دورة تأسيسية للتعلم الإلكتروني في الأسبوع الأول من بداية العام الجامعي الجديد لأعضاء هيئة التدريس الجدد، وذلك لإطلاعهم وتدريبهم على مفهوم التعلم الإلكتروني، وأنواع وطرق تطبيقه في الجامعة، بالإضافة إلى التعرف على أنظمته وكيفية استخدامها في تدريس الطلاب، متناولة التطبيقات العملية المباشرة على نظام إدارة التعلم “البلاك بورد”، وصولًا إلى مرحلة تصميم وبناء المقرر من خلال تطبيق معايير الجودة المعتمد من Quality Matters””، إضافة إلى مرحلة مهارات التدريس الإلكتروني.

كما تنظم العمادة للطلاب والطالبات ملتقىً إلكترونيًّا تعريفيًّا بأنظمة التعلم الإلكتروني مساء الاثنين القادم الـ 10 من شهر محرم الجاري، وذلك للتعريف بمفهوم التعلم الإلكتروني وأنواع تطبيقه في الجامعة، وأنظمة التعلم الإلكتروني المتاحة، وطريقة الحضور الإلكتروني في مقررات التعلم الإلكتروني الكامل والمدمج، والتعرف على خدمات عمادة التعلم الإلكتروني للطلاب، إضافة إلى طريقة الوصول واستكشاف نظام التعلم “البلاك بورد”، وطريقة الوصول واستكشاف الفصول الافتراضية، والرد على أسئلة المستجدين والمستجدات واستفساراتهم.

وفي ذات السياق نظمت الإدارة العامة لتقنية المعلومات بداية الفصل الدراسي من العام الجامعي 1440/1441هـ، لقاءً تزامنيًّا للتعريف ببعض الخدمات الإلكترونية المتوافرة على موقع الجامعة الرئيس المتاحة للطلاب والطالبات.