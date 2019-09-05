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التحالف : اعتراض وإسقاط طائرة “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

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التحالف : اعتراض وإسقاط طائرة “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=770048
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- ظهر اليوم الخميس من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.
وأوضح العقيد المالكي أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابيه المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل -بفضل الله- ، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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