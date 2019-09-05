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برنامج تدريبي للمهارات الرقمية لطالبات عسير

برنامج تدريبي للمهارات الرقمية لطالبات عسير

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منطقة عسير

برنامج تدريبي للمهارات الرقمية لطالبات عسير

برنامج تدريبي للمهارات الرقمية لطالبات عسير
http://almnatiq.net/?p=770056
المناطق - أبها

نفذت إدارة التطوير المهني التعليمي بتعليم منطقة عسير ، البرنامج التدريبي لمبادرة المهارات الرقمية لطالبات التعليم العام ( المرحلة الثانية ) ، والذي يستهدف مشرفات ومعلمات الحاسب الآلي ، لمدة ثلاثة أيام بواقع 18 ساعة تدريبية ، وذلك في مركز التطوير المهني التعليمي بأبها .

 

وأكدت مديرة الإدارة الأستاذة أحلام حبتر ، أن المشروع يعطي مهارة نقل المعرفة للطلاب ، والطالبات بأفضل وأسهل الطرق باستخدام التقنيات الحديثة التي تجعل الدرس أكثر تشويقا, إلى جانب إتاحة الفرصة للمدارس بأن تكون أكثر تطورا وإبداعا ، وتوفر بيئة تعليمية تشجع على الابتكار ودمج التقنية في التعليم لتحقيق رؤية 2030 ، للرقي بالتعليم وتوظيف المنهج الرقمي .

 

وأشارت منسقة المشروع الأستاذة زهور أبو زهير ، إلى  أن الهدف من المشروع ، بناء مهارات البرمجة لطلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي في 50 مدرسة من ٥ إدارات تعليم من ضمنها إدارة ‫تعليم عسير ممثلة في قسم الحاسب الآلي .

 

من جهتها أوضحت مدربة المشروع المشرفة التربوية الأستاذة ندى الحارثي من تعليم عنيزة ، أهمية الثورة الرقمية والتحول الرقمي ،وأن المشروع يعزز المهارات الرقمية لدى معلمي الحوسبة والتقنية الرقمية مما يساعد على إعداد جيل واع ومفكر ومنتج للتقنية بدءًا من المرحلة الابتدائية ، بالإضافة إلى إكساب الطالبات مهارات التفكير الحاسوبي والبرمجة المرئية وتطبيقات الحوسبة المادية ، وتعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين لخلق أجيال مبدعة تقنياً ومنتجة وداعمة للاقتصاد الوطني.

 

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