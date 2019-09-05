أمانة عسير تستعيد 7 مخططات عشوائية بمربه و تحاصر المعتدين بإزالة 14 مليون م2

المناطق - أبها

تمكنت أمانة منطقة عسير من استعادة 7 مخططات عشوائية وصلت مساحتها أكثر من 14 مليون م2.

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن امانة عسير ممثلة ببلدية مربة الفرعية قد تمكنت من استعادت 7 مخططات عشوائية ، وذلك بعد أن تعدى عدد من الأشخاص على أراض حكومية تقدر مساحته الإجمالية بنحو 14 مليون م2، في مركز مربه .

و أشار الحميدي بأن الفرق الرقابية التابعة لبلدية مربه قامت بإزالة التعديات من على الأراضي الحكومية بعد ان قاموا لصوص الأراضي بتحديد المواقع لتحويلها الى مخططات عشوائية بعد تقسيمها و تحديدها بأسياخ حديديه لتغيير معالم المواقع.

مردفا بأن المخططات كان عبارة عن بتر خرسانية وعلامات تحديد لتقسيمات أراض إضافة الى مباني قائمة وغرف و مكاتب و احواش .

مبينا بان عملية الإزالة تمت بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك .

حيث تأتي تلك الأعمال ضمن جهود أمانة منطقة عسير المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات، بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز امير منطقة عسير .

و نوه الحميدي الى أن الأمانة لن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين .