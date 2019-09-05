استحداث أقسام جديدة في بلدية حوطة بني تميم

المناطق - أشرف العصيمي

أصدر رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني قراراً يقضي بتكليف عدد من القيادات الادارية في البلدية وهم:

-تكليف الأستاذ فهد بن عبدالله الدميخي مساعداً لرئيس البلدية بالإضافة إلى عمله مشرفاً عاماً على العلاقات العامة والإعلام ومركز خدمة العملاء.

-تكليف الأستاذ زيد بن محمد الطراد آل مغيره مديراً لإدارة الخدمات.

كما أصدر قرار استحداث إدارات وأقسام جديدة في البلدية وهي :

-إنشاء إدارة بإسم الإدارة العامة للموارد البشرية وتكليف الأستاذ سعود بن صالح آل داود مديراً لها بالإضافة إلى عمله مديراً للشؤون الإدارية.

-إنشاء قسم إدارة الكفاءات وتطوير الموارد البشرية وتكليف الأستاذ عثمان بن محمد الشهري مديراً لها بالإضافة إلى عمله مديراً للشؤون القانونية.

-إنشاء قسم عمليات القوى العاملة وتكليف الأستاذ عيسى بن ناصر السنيدي مديراً لها.

-إنشاء وحدة المراجعة الداخلية وتكليف الأستاذ عبدالمجيد بن محمد آل داود مديراً لها.

-إنشاء وحدة مراقبة المخزون وتكليف الأستاذ سعود بن إبراهيم ال داود مديراً لها.

تأتي هذه القرارات في إطار سعي البلدية لرفع كفاءة أداء منسوبيها وتحقيق الجودة في الخدمات البلدية المقدمة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

من جانبه عبر المكلفين عن شكرهم وتقديرهم لسعادة رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني على الثقة الممنوحة لهم سائلين الله عز وجل أن يعينهم على أداء الأمانة لتقديم أفضل الخدمات البلدية للوطن والمواطن والمقيم.