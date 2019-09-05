احدث الأخبار

“البيئة” تعتمد خطة استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في الموسم الشتوي
أبرز المواد
 وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن موعد القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة (جندي) بالأمن العام
أبرز المواد
 أمير جازان بالنيابة يستقبل الشاعر محمد يعقوب الحائز على لقب ” شاعر عكاظ “
أبرز المواد
 كشافة المملكة تعرض ورقة عمل عن ” الكشفية واهداف التنمية المستدامة ” في مصر
منطقة الرياض
 نائب أمير مكة يستقبل مدير برنامج خدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق منصة “أنعام بلس” لخدمات الثروة الحيوانية الإلكترونية
أبرز المواد
 استحداث أقسام جديدة في بلدية حوطة بني تميم
منطقة الرياض
 أوروبا تحثّ إيران على التراجع عن “التقليصات النووية”
أبرز المواد
 أمانة عسير تستعيد 7 مخططات عشوائية بمربه و تحاصر المعتدين بإزالة 14 مليون م2
منطقة عسير
 برنامج تدريبي للمهارات الرقمية لطالبات عسير
منطقة عسير
 بوتين: روسيا ستحمي سفنها في مضيق هرمز بالطرق العسكرية
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وإسقاط طائرة “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
“البيئة” تعتمد خطة استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في الموسم الشتوي

“البيئة” تعتمد خطة استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في الموسم الشتوي

أبرز المواد
وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن موعد القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة (جندي) بالأمن العام

وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن موعد القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة (جندي) بالأمن العام

أبرز المواد
أمير جازان بالنيابة يستقبل الشاعر محمد يعقوب الحائز على لقب ” شاعر عكاظ “

أمير جازان بالنيابة يستقبل الشاعر محمد يعقوب الحائز على لقب ” شاعر عكاظ “

أبرز المواد
كشافة المملكة تعرض ورقة عمل عن ” الكشفية واهداف التنمية المستدامة ” في مصر

كشافة المملكة تعرض ورقة عمل عن ” الكشفية واهداف التنمية المستدامة ” في مصر

منطقة الرياض

“البيئة” تطلق منصة “أنعام بلس” لخدمات الثروة الحيوانية الإلكترونية

“البيئة” تطلق منصة “أنعام بلس” لخدمات الثروة الحيوانية الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=770071
المناطق - واس

دشن معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، منصة “أنعام بلس” الإلكترونية التي تم بناؤها داخل الوزارة، وذلك في إطار سعيها للتحول الرقمي في أعمالها كافة، وذلك بحضور مسؤولي وكالة الثروة الحيوانية والإدارة العامة لتقنية المعلومات.
وتهدف منصة “أنعام بلس” إلى خدمة المستفيدين، وتُعنى باستقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، واستقبال طلبات الخدمات البيطرية العامة، وفسح طلبات الاستيراد، إلى جانب تنظيم ومتابعة العمل الداخلي للعيادات والمختبرات البيطرية والمحاجر.
وتحتوي المنصة على 35 خدمة إلكترونية مقسمة إلى خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، وخدمات أعمال المختبرات، وخدمات أعمال المحاجر، وخدمات فرق الحج الموسمية.
وأشار معاليه، إلى أن هذه الخدمات تأتي ضمن خطة التحول الرقمي في الوزارة وأتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على إطلاق المزيد من الخدمات بشكل دوري للوصول إلى أتمتة كاملة لأعمالها تحقيقاً لخطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي.

روابط ذات صلة

“البيئة” تعتمد خطة استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في الموسم الشتوي

“البيئة” تعتمد خطة استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في الموسم الشتوي
وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن موعد القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة (جندي) بالأمن العام

وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن موعد القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة (جندي) بالأمن العام
أمير جازان بالنيابة يستقبل الشاعر محمد يعقوب الحائز على لقب ” شاعر عكاظ “

أمير جازان بالنيابة يستقبل الشاعر محمد يعقوب الحائز على لقب ” شاعر عكاظ “

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*