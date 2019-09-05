نائب أمير مكة يستقبل مدير برنامج خدمة ضيوف الرحمن

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور رامي كنسارة.

واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى شرح عن آخر مستجدات برنامج خدمة ضيوف الرحمن والذي يركز على إحداث نقلة نوعية تلبي طموحات ضيوف الرحمن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وصولاً لتسهيل رحلتهم الإيمانية من بلدانهم وأثناء أدائهم للنسك ومن ثمّ عودتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وذلك بتجهيز المنافذ والمرافق بأحدث التقنيات، وتقديم كافة الخدمات التي تليق بضيوف الرحمن على جميع الأصعدة.

ويهدف برنامج خدمة ضيوف الرحمن وهو أحد برامج “رؤية المملكة 2030 “، إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في تيسير استضافة المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحاج والمعتمر، وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، وتشتمل خطة البرنامج على أكثر من 130 مبادرة شارك في إعدادها أكثر من 30 جهة حكومية.