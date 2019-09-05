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كشافة المملكة تعرض ورقة عمل عن ” الكشفية واهداف التنمية المستدامة ” في مصر

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كشافة المملكة تعرض ورقة عمل عن ” الكشفية واهداف التنمية المستدامة ” في مصر

كشافة المملكة تعرض ورقة عمل عن ” الكشفية واهداف التنمية المستدامة ” في مصر
http://almnatiq.net/?p=770077
شرم الشيخ – مبارك الدوسري .. تصوير : ابراهيم الفليحي

قدم وفد جمعية الكشافة العربية السعودية، المُشارك في المنتدى الكشفي العربي الرابع المُنعقد حالياً في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ، اليوم ورقة عمل عن تجربة الكشافة السعودية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وتناول في مقدمة الورقة الجوال عبدالرحمن سعود الحربي الجهود التي تقوم بها الجمعية مع المبادرة الكشفية العالمية من خلال المشروع الكشفي العالمي رسل السلام بالحملة الرقمية العالمية التي هدفت إلى حشد أكثر من 50 مليون كشاف خلال 50 يوماً  خلال هذا العام  للخدمة المجتمعية للكشافة في العالم .

واشار الحربي في الورقة الى ان جهود الكشافة السعودية تضمنت إتباع ممارسات مختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتنفيذ سلسلة من الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم تحديات ملهمة للشباب للقيام بأنشطة مؤثرة ، وان ماقامت به كشافة المملكة استمرارا لمبادرة تقديم أربعة مليار ساعة عمل من الخدمة كجزء من تعهد الكشافة العالمية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرض الكشاف الجوال الحربي دور القطاعات الكشفية المختلفة التي تعمل تحت مظلة جمعية الكشافة بتشجيع الكشافين على اتخاذ بعض الاجراءات ومن اهمها تقديم مشروعات خدمة مجتمعية تتعلق بواحد أو أكثر من الأهداف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة ، والمشاركة في معالجة القضايا العالمية .

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