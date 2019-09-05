أمير جازان بالنيابة يستقبل الشاعر محمد يعقوب الحائز على لقب ” شاعر عكاظ “

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، في مكتبة في ديوان الإمارة اليوم ، الشاعر محمد بن إبراهيم يعقوب ، وذلك بمناسبة حصولة على لقب شاعر ” عكاظ ” لهذا العام .

وفي بداية اللقاء ، قدم أمير جازان بالنيابة خالص التهاني والتبريكات إلى الشاعر محمد يعقوب لتقلده “بردة شاعر عكاظ” من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة .

واثنى سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ، على الشاعر المبدع محمد يعقوب ، مشيرا الى أن محفل “عكاظ” التاريخي يجمع الحضارات كافة على مر العصور ، برعاية كريمة واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- ، منوهاً بهذه المناسبة بما تزخر به منطقة جازان من أدباء ومثقفين يشار إليهم بالبنان ، وبما تضمه المنطقة من المواهب في الشعر والأدب والثقافة.

واطلق سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ، لقب شاعر جازان على الشاعر محمد ابراهيم يعقوب بهذه المناسبة متمنيا له مزيدا من التوفيق والتميز.

وحض سموه ، شباب المنطقة ، على مواصلة الإبداع والتميز عبر مختلف الجهات والفعاليات الأدبية والثقافية ، سائلاً الله عزوجل التوفيق والسداد للجميع لتحقيق أفضل النتائج باسم الوطن والمنطقة .

من جانبه ، عبر الشاعر محمد بن إبراهيم يعقوب ، عن خالص شكره لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على استقباله وتهنئته بحصوله على لقب شاعر عكاظ ومنحه لقب شاعر جازان ، وعلى ما استمع له من مشاعر صادقه من سموه والتي تعد حافزاً لبذل المزيد من التقدم والعطاء ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.