احدث الأخبار

أمير جازان بالنيابة يستقبل الشاعر محمد يعقوب الحائز على لقب ” شاعر عكاظ “
أبرز المواد
 كشافة المملكة تعرض ورقة عمل عن ” الكشفية واهداف التنمية المستدامة ” في مصر
منطقة الرياض
 نائب أمير مكة يستقبل مدير برنامج خدمة ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 “البيئة” تطلق منصة “أنعام بلس” لخدمات الثروة الحيوانية الإلكترونية
أبرز المواد
 استحداث أقسام جديدة في بلدية حوطة بني تميم
منطقة الرياض
 أوروبا تحثّ إيران على التراجع عن “التقليصات النووية”
أبرز المواد
 أمانة عسير تستعيد 7 مخططات عشوائية بمربه و تحاصر المعتدين بإزالة 14 مليون م2
منطقة عسير
 برنامج تدريبي للمهارات الرقمية لطالبات عسير
منطقة عسير
 بوتين: روسيا ستحمي سفنها في مضيق هرمز بالطرق العسكرية
أبرز المواد
 التحالف : اعتراض وإسقاط طائرة “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة
أبرز المواد
 التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة الملك خالد تنظمان لقاءات تعريفية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس
منطقة عسير
 الروائي أسامة المسلم في نادي الشرقية الأدبي:الشغف هو أساس الكتابة الروائية
المنطقة الشرقية
أمير جازان بالنيابة يستقبل الشاعر محمد يعقوب الحائز على لقب ” شاعر عكاظ “

أمير جازان بالنيابة يستقبل الشاعر محمد يعقوب الحائز على لقب ” شاعر عكاظ “

أبرز المواد
كشافة المملكة تعرض ورقة عمل عن ” الكشفية واهداف التنمية المستدامة ” في مصر

كشافة المملكة تعرض ورقة عمل عن ” الكشفية واهداف التنمية المستدامة ” في مصر

منطقة الرياض
نائب أمير مكة يستقبل مدير برنامج خدمة ضيوف الرحمن

نائب أمير مكة يستقبل مدير برنامج خدمة ضيوف الرحمن

أبرز المواد
“البيئة” تطلق منصة “أنعام بلس” لخدمات الثروة الحيوانية الإلكترونية

“البيئة” تطلق منصة “أنعام بلس” لخدمات الثروة الحيوانية الإلكترونية

أبرز المواد

اطلق عليه لقب شاعر جازان

أمير جازان بالنيابة يستقبل الشاعر محمد يعقوب الحائز على لقب ” شاعر عكاظ “

أمير جازان بالنيابة يستقبل الشاعر محمد يعقوب الحائز على لقب ” شاعر عكاظ “
http://almnatiq.net/?p=770083
جازان - فضة عطيف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، في مكتبة في ديوان الإمارة اليوم ، الشاعر محمد بن إبراهيم يعقوب ، وذلك بمناسبة حصولة على لقب شاعر ” عكاظ ” لهذا العام .
وفي بداية اللقاء ، قدم أمير جازان بالنيابة خالص التهاني والتبريكات إلى الشاعر محمد يعقوب لتقلده “بردة شاعر عكاظ” من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة .
واثنى سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز ، على الشاعر المبدع محمد يعقوب ، مشيرا الى أن محفل “عكاظ” التاريخي يجمع الحضارات كافة على مر العصور ، برعاية كريمة واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- ، منوهاً بهذه المناسبة بما تزخر به منطقة جازان من أدباء ومثقفين يشار إليهم بالبنان ، وبما تضمه المنطقة من المواهب في الشعر والأدب والثقافة.
واطلق سمو أمير منطقة جازان بالنيابة ، لقب شاعر جازان على الشاعر محمد ابراهيم يعقوب بهذه المناسبة متمنيا له مزيدا من التوفيق والتميز.
وحض سموه ، شباب المنطقة ، على مواصلة الإبداع والتميز عبر مختلف الجهات والفعاليات الأدبية والثقافية ، سائلاً الله عزوجل التوفيق والسداد للجميع لتحقيق أفضل النتائج باسم الوطن والمنطقة .
من جانبه ، عبر الشاعر محمد بن إبراهيم يعقوب ، عن خالص شكره لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على استقباله وتهنئته بحصوله على لقب شاعر عكاظ ومنحه لقب شاعر جازان ، وعلى ما استمع له من مشاعر صادقه من سموه والتي تعد حافزاً لبذل المزيد من التقدم والعطاء ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.
 

روابط ذات صلة

نائب أمير مكة يستقبل مدير برنامج خدمة ضيوف الرحمن

نائب أمير مكة يستقبل مدير برنامج خدمة ضيوف الرحمن
“البيئة” تطلق منصة “أنعام بلس” لخدمات الثروة الحيوانية الإلكترونية

“البيئة” تطلق منصة “أنعام بلس” لخدمات الثروة الحيوانية الإلكترونية
أوروبا تحثّ إيران على التراجع عن “التقليصات النووية”

أوروبا تحثّ إيران على التراجع عن “التقليصات النووية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*