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وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن موعد القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة (جندي) بالأمن العام

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وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن موعد القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة (جندي) بالأمن العام

وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن عن موعد القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة (جندي) بالأمن العام
http://almnatiq.net/?p=770087
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي برتبة (جندي) للتعيين عليها في (مكة المكرمة ، المدينة المنورة).
وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 9 / 1 / 1441هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 12 / 1 / 1441هـ على الرابط التالي www.jobs.sa .

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