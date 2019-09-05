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الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير كهرباء منطقة جازان

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير كهرباء منطقة جازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل مدير كهرباء منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=770094
جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير الشركة السعودية للكهرباء بمنطقة جازان المهندس علي بن محمد آل عطيف ، الذي قدم للسلام على سموه بعد انتهاء تكليفه خارج المنطقة وعودته مديراً عاماً لشركة كهرباء جازان .

وفي بداية اللقاء ، رحب سمو أمير المنطقة بمدير شركة كهرباء المنطقة ، متمنياً له وزملائه التوفيق في مهام عمله الجديد .

وجرى في اللقاء ، بحث العديد من الموضوعات التي تختص أعمال الشركة السعودية للكهرباء وغيرها من المشروعات التي تقع في إطار عمل الشركة ومناقشة أبرز المستجدات واحتياجات المحافظات والمراكز بالمنطقة من مشروعات كهربائية لإيصال خدمة التيار الكهربائي بالمواقع كافة ومعالجة الانقطاعات التي تعاني منها المنطقة في بعض أشهر السنة وخاصة فصل الصيف ، وتكثيف أعمال الصيانة خلال تلك الفترة ، وسرعة إنهاء مشروع تحويل الشبكات الهوائية إلى تمديدات أرضية.
وأثنى سمو أمير جازان بالنيابة ، على جهود الشركة والخبرات العملية التي يمتلكها مدير الشركة المهندس آل عطيف بالمنطقة وما يبذلونه من عمل متواصل لخدمة الأهالي والمقيمين .
من جانبه ، عبر المهندس علي آل عطيف عن سعادته بالزيارة  وما استمع إليه من توجيهات من سمو أمير المنطقة بالنيابة خلال اللقاء راجياً العون والتوفيق للجميع .

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