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قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل يحتفل بتخريج دفعة من متدربي سابك

قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل يحتفل بتخريج دفعة من متدربي سابك
http://almnatiq.net/?p=770100
المناطق - الجبيل الصناعية

احتفل قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً بكلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني بتخريج الدفعة العاشرة من متدربي الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) وذلك تحت رعاية مدير عام التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل بالنيابة الدكتور فادي الفياض وبحضور العديد من رؤساء شركات سابك ممثلين برئيس شركة ساب تانك نواف الزهراني ، ورئيس شركة بتروكيميا عبدالله الشمراني ، ورئيس شركة المتحدة منصور القسومي ، ورئيس شركة شرق بالنيابة حسين الشهراني ، ومدير أعلى البرامج التعليمية بشركة سابك هشام الجربا وعدد من مسؤولي القطاع.

 

حيث جرى تأهيل (192) متدرباً ضمن برنامج أساسيات التشغيل الدفعة العاشرة والذي استغرق (60) أسبوعاً دراسياً حيث تم تدريبهم على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى فيها دراسة اللغة الإنجليزية على مدى أربعة مستويات ثم المرحلة الثانية وهي مرحلة التدريب التقني على مهام التشغيل التي تحتوي على دراسة علوم الكيمياء والكهرباء والميكانيكا.

 

وألقى سعادة مدير كلية الجبيل الصناعية بالإنابة الدكتور إبراهيم بن حنش الزهراني كلمة بهذه المناسبة رحب فيها بالضيوف وهنأ الخريجين على اجتيازهم هذا البرنامج الذي يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

 

وأشار إلى أنه قد تم تدريب عدد (107) متدرب ضمن الدفعة العاشرة في الكلية من إجمالي المتدربين في قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل. وقد بلغ مجموع الخريجين في برنامج أساسيات التشغيل الذين تم تدريبهم في كلية الجبيل الصناعية من منسوبي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على مدى عشرة أعوام (1641) متدرباً.

 

من جانبه أكد مدير معهد الجبيل التقني الدكتور عبدالرحمن بن سعيد الدوسري كلمة بهذه المناسبة مهنئاً فيها الخريجين الذين اكتسبوا التأهيل المناسب والأدوات المهنية اللازمة من خلال دراستهم وتدريبهم في المعهد والبالغ عددهم (٨٥) متدرب لتساعدهم على مواصلة النجاح وأن يكونوا أداة فاعلة في بناء هذا الوطن الشامخ.

 

وأشار مدير المعهد إلى أن تخريج هذه الكوكبة من برنامج سابك لتدريب المشغلين هي إحدى ثمار الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين شركة سابك وقطاع التعليم في الهيئة الملكية بالجبيل للمساهمة في تنمية الوطن بما يتواكب مع رؤية وطننا الغالي ٢٠٣٠م.

 

الجدير بالذكر إلى أن برنامج أساسيات التشغيل يعد من ضمن مجموعة البرامج المتنوعة التي يقدمها القطاع لتأهيل القوى العاملة كما يسعى القطاع إلى مواصلة تدريب موظفي الشركات الصناعية المختلفة في مدينة الجبيل الصناعية وتزويدهم بالمهارات اللازمة

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