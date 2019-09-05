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لجنة إسكان الحجاج بمكة تعلن البدء في استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام 1441 هـ

لجنة إسكان الحجاج بمكة تعلن البدء في استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام 1441 هـ
http://almnatiq.net/?p=770103
المناطق - واس

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة عن البدء في استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام 1441 هـ عبر المكاتب الهندسية المعتمدة لهذا العام , لافتة النظر إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو نهاية شهر رجب القادم.
وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج إلى سرعة التقدم للمكاتب الهندسية والاستشارية المعتمدة للحصول على تصاريح الإسكان لمبانيهم قبل انتهاء المدة المحددة .

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