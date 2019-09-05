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محافظ ضباء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة

محافظ ضباء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=770112
المناطق - تبوك
رأس محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي اجتماع المجلس المحلي الأولى لهذا العام 1441هجري بحضور أعضاء المجلس من ممثلي الإدارات الحكومية والأهالي.
وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واستعراض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة والسبل الكفيلة بتنفيذها في الوقت المحدد لها إضافةً لبحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واتخاذ التوصيات حيال ما تم بحثه من موضوعات.
وفي ختام الجلسة أكد محافظ ضباء على بذل المزيد من الجهود لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة.

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