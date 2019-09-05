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محافظ الأحساء يدشن مركبات الرصد المتحرك للمخالفات المرورية

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محافظ الأحساء يدشن مركبات الرصد المتحرك للمخالفات المرورية

محافظ الأحساء يدشن مركبات الرصد المتحرك للمخالفات المرورية
http://almnatiq.net/?p=770115
المناطق - الأحساء
دشن صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمقر المحافظة اليوم الخميس أجهزة نظام الرصد المتحرك للسيارات المدنية للمخالفات المرورية ” السرعة ” والتي ترصد جميع المسارات التي تسير عليها المركبة وتهدف إلى زيادة مستوى السلامة المرورية على الطرق وتقليل نسبة الحوادث المرورية، بحضور سعادة مدير مرور محافظة الأحساء العقيد صالح بن عبدالرحمن القاسم وعدد من منسوبي مرور المحافظة
واطلع سمو المحافظ على أحدث التجهيزات التي تم تركيبها في المركبات، داعياً قائدي المركبات إلى  الالتزام بالأنظمة المرورية حِفاظاً على الأرواح والممتلكات
من جهته، قدم العقيد صالح القاسم الشكر الجزيل لسمو أمير المحافظة على دعمه واهتمامه وتوجيهاته السديدة للارتقاء بالعمل وتطبيق الأنظمة للحد من المخالفات المرورية.

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