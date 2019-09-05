سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن يستقبل الدكتورة حنان آل عامر وممثل الهيئة العامة للاستثمار السعودي

المناطق - خالد الضبيبي

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود في مكتبه اليوم، الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام الأهلي لدى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وباسم البراهيم ممثل الهيئة العامة للاستثمار السعودي والوفد المرافق لهما.

وجاءت هذه الزيارة لاطلاع سموه على الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين في مجال التعليم الخاص، وتوسيع الفرص المتعلقة في هذا المجال، والاطلاع على أفضل النماذج لمراكز التربية والتعليم، ويأتي ذلك حرصاً من الهيئة على جذب وتطوير الاستثمارات في مختلف القطاعات وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته في المملكة.

وحضر اللقاء نائب رئيس البعثة الأستاذ محمد العتيق، والملحق الثقافي السعودي في الأردن الأستاذ إبراهيم السعدان.