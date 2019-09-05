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مجمع البر الطبي يعالج 32 ألف أسرة ويمنحها علاجا مجانيا

مجمع البر الطبي يعالج 32 ألف أسرة ويمنحها علاجا مجانيا
http://almnatiq.net/?p=770128
المناطق - جدة
استقبل المجمع الطبي بجمعية البر بجدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م أكثر من 32 ألف مراجع تلقوا العلاج بعيادات المجمع والتي يشرف عليها أطباء مختصون بكافة التخصصات.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الأستاذ خلف بن هوصان العتيبي أن المراجعين من الأسر ذوي الدخل المحدود هم المستفيد الأكبر  من خدمات الجمعية حيث تلقوا العلاج في عيادات الجراحة العامة ، والأطفال ، والأسنان ، وعيادات الطب العام والمختبر والأشعة ، في حين وفر لهم المجمع عيادات استشارية.

وذكر العتيبي أن المجمع الطبي يقدم جميع الخدمات الطبية بسعر رمزي تماشياً مع الحالات التي تستحق العلاج ، باستثناء الفئات الخاصة الذين يتم تقديم الخدمات لهم مجاناً  ، مؤكداً أنه يتم توزيع جميع الأدوية دون أي مقابل لجميع المرضى دون استثناء ، فيما أهاب بضرورة الدعم من جميع أبناء المجتمع مؤسسات وأفراد والذين بعطائهم تستطيع الجمعية توفير خدماتها لأكبر عدد من المستفيدين عن طريق التبرع لها عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الموثقة بوسائل التواصل الاجتماعي.

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