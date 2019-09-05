احدث الأخبار

صحة الرياض تنفذ 3 دورات تدريبية لتطوير فرق الصحة المدرسية
منطقة الرياض
 التحالف : تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن يفتقد للموضوعية والحيادية
أبرز المواد
 مجمع البر الطبي يعالج 32 ألف أسرة ويمنحها علاجا مجانيا
منطقة مكة المكرمة
 وزارة الثقافة تحصل على رسومات معمارية وصور لتوسعة الملك عبدالعزيز للمسجد النبوي
أبرز المواد
 النيابة: إحالة صيدلي إلى المحكمة استولى على بطاقة صراف زبون وسحب مبالغ مالية
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن يستقبل الدكتورة حنان آل عامر وممثل الهيئة العامة للاستثمار السعودي
محليات
 محافظ الأحساء يدشن مركبات الرصد المتحرك للمخالفات المرورية
المنطقة الشرقية
 محافظ ضباء يرأس اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة
منطقة تبوك
 النيابة العامة تتهم كندياً بأنشطة إرهابية داخل الأراضي السعودية
أبرز المواد
 غريفثس: ندعم محادثات حكومة اليمن و”الانتقالي” برعاية سعودية
أبرز المواد
 لجنة إسكان الحجاج بمكة تعلن البدء في استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لهذا العام 1441 هـ
أبرز المواد
 قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل يحتفل بتخريج دفعة من متدربي سابك
المنطقة الشرقية
صحة الرياض تنفذ 3 دورات تدريبية لتطوير فرق الصحة المدرسية

صحة الرياض تنفذ 3 دورات تدريبية لتطوير فرق الصحة المدرسية

منطقة الرياض
التحالف : تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن يفتقد للموضوعية والحيادية

التحالف : تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن يفتقد للموضوعية والحيادية

أبرز المواد
مجمع البر الطبي يعالج 32 ألف أسرة ويمنحها علاجا مجانيا

مجمع البر الطبي يعالج 32 ألف أسرة ويمنحها علاجا مجانيا

منطقة مكة المكرمة
وزارة الثقافة تحصل على رسومات معمارية وصور لتوسعة الملك عبدالعزيز للمسجد النبوي

وزارة الثقافة تحصل على رسومات معمارية وصور لتوسعة الملك عبدالعزيز للمسجد النبوي

أبرز المواد

بهدف الوصول لأعلى جودة في الخدمات المقدمة للطلبة

صحة الرياض تنفذ 3 دورات تدريبية لتطوير فرق الصحة المدرسية

صحة الرياض تنفذ 3 دورات تدريبية لتطوير فرق الصحة المدرسية
http://almnatiq.net/?p=770135
الرياض - شاجع الدوسري

في إطار سعي وزارة الصحة لتعزيز صحة الطلبة، وبتوجيه من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، ومتابعة مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص، نظمت “صحة الرياض” ممثلة بإدارة الصحة المدرسية (3) دورات تدريبية لفرق الصحة المدرسية بالقطاعات ومراكز الرعاية الصحية الأولية خارج مدينة الرياض، وفي التجمع الثاني، حول الخطة التشغيلية لإدارة الصحة المدرسية لهذا العام 1441هـ وذلك في الاسبوع الأول من العام الدراسي الحالي، بفندق هوليدي إن القصر بالرياض.
وأوضحت “صحة الرياض” أن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن الجهود المبذولة للوصول لأعلى جودة ممكنة في الخدمات الصحية المقدمة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات داخل المدارس في منطقة الرياض.
من جانبه أفاد الدكتور ناصر الصبيحي مدير إدارة الصحة المدرسية بالصحة العامة أن الدورة شملت شرح الخطة التشغيلية لبرامج ومبادرات الصحة المدرسية في الفصل الدراسي الأول 1441 للهجرة مع التركيز على برنامج الفحص الاستكشافي ومبادرة رشاقة وبرنامج تفقد البيئة المدرسية والمقاصف وبرنامج المدارس الصحية.
وأضاف بأن هذه الدورات تعتبر باكورة الدورات الهادفة لتغطيه كافة القطاعات الصحية في منطقة الرياض خلال الأسابيع القادمة والتي تستهدف جميع كوادر الصحة المدرسية.
وكانت مساعد المدير العام للصحة العامة بمنطقة الرياض قد وجهت في وقت سابق بتكوين فرق مركزية بالقطاعات الصحية متفرغة لتنفيذ برامج الصحة المدرسية، وذلك حرصاً على استمرارية ما حققته صحة الرياض من تميز في تنفيذ هذه البرامج العام الدراسي السابق  حيث تجاوزت نسبة التنفيذ في جميع البرامج 100% ، وحققت منطقة الرياض المركز الأول على مستوى مناطق المملكة في تنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب وطالبات المدارس.

 

روابط ذات صلة

التحالف : تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن يفتقد للموضوعية والحيادية

التحالف : تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن يفتقد للموضوعية والحيادية
وزارة الثقافة تحصل على رسومات معمارية وصور لتوسعة الملك عبدالعزيز للمسجد النبوي

وزارة الثقافة تحصل على رسومات معمارية وصور لتوسعة الملك عبدالعزيز للمسجد النبوي
حقيقة تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في “نطاقات”

حقيقة تطبيق الحد الأدنى لأجور السعوديين في “نطاقات”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*