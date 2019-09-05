صحة الرياض تنفذ 3 دورات تدريبية لتطوير فرق الصحة المدرسية

الرياض - شاجع الدوسري

في إطار سعي وزارة الصحة لتعزيز صحة الطلبة، وبتوجيه من المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، ومتابعة مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتورة أميرة الرصيص، نظمت “صحة الرياض” ممثلة بإدارة الصحة المدرسية (3) دورات تدريبية لفرق الصحة المدرسية بالقطاعات ومراكز الرعاية الصحية الأولية خارج مدينة الرياض، وفي التجمع الثاني، حول الخطة التشغيلية لإدارة الصحة المدرسية لهذا العام 1441هـ وذلك في الاسبوع الأول من العام الدراسي الحالي، بفندق هوليدي إن القصر بالرياض.

وأوضحت “صحة الرياض” أن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن الجهود المبذولة للوصول لأعلى جودة ممكنة في الخدمات الصحية المقدمة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات داخل المدارس في منطقة الرياض.

من جانبه أفاد الدكتور ناصر الصبيحي مدير إدارة الصحة المدرسية بالصحة العامة أن الدورة شملت شرح الخطة التشغيلية لبرامج ومبادرات الصحة المدرسية في الفصل الدراسي الأول 1441 للهجرة مع التركيز على برنامج الفحص الاستكشافي ومبادرة رشاقة وبرنامج تفقد البيئة المدرسية والمقاصف وبرنامج المدارس الصحية.

وأضاف بأن هذه الدورات تعتبر باكورة الدورات الهادفة لتغطيه كافة القطاعات الصحية في منطقة الرياض خلال الأسابيع القادمة والتي تستهدف جميع كوادر الصحة المدرسية.

وكانت مساعد المدير العام للصحة العامة بمنطقة الرياض قد وجهت في وقت سابق بتكوين فرق مركزية بالقطاعات الصحية متفرغة لتنفيذ برامج الصحة المدرسية، وذلك حرصاً على استمرارية ما حققته صحة الرياض من تميز في تنفيذ هذه البرامج العام الدراسي السابق حيث تجاوزت نسبة التنفيذ في جميع البرامج 100% ، وحققت منطقة الرياض المركز الأول على مستوى مناطق المملكة في تنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي لطلاب وطالبات المدارس.