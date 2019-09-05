محافظ حقل يدشن مدرسة مرحلة الطفولة المبكرة بالمحافظة

المناطق - تبوك

دشن محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي مشروع مرحلة الطفولة المبكرة بمدرسة الوادي الجديد للبنات بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة محمد الزهراني وعدد من مديري الإدارات الحكومية.

وأوضح ” الزهراني” أنَّ مكتب التعليم بالمحافظة يسعى لتحقيق تحسين نواتج التعلم من خلال استيعاب الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030 إضافةً إلى تطوير مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية من خلال العمل على تهيئة البيئة المدرسية بمرافقها بحيث أصبحت جاهزة والتي روعي في تجهيزها ما يتوافق مع الأسس التربوية والعمرية والعلمية بحيث تكون عملية وجاذبة.