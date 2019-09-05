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مدير شرطة منطقة الرياض يلتقي بأعضاء فريق العمل الإستشاري المكلف من ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

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مدير شرطة منطقة الرياض يلتقي بأعضاء فريق العمل الإستشاري المكلف من ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

مدير شرطة منطقة الرياض يلتقي بأعضاء فريق العمل الإستشاري المكلف من ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
http://almnatiq.net/?p=770168
المناطق _ الرياض

التقى سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٤١/١/٦هـ بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري، بأعضاء فريق العمل الاستشاري المكلف من ممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمعني بتطوير حزمة متكاملة من الإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري والخدمات المقدمة للضحايا والمعتدى عليهم.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية والجهات ذات العلاقه في معالجة هذا النوع من القضايا وفقاً للأدوار والمهام المناطة بها.
حضر اللقاء سعادة مساعد مدير شرطة منطقة الرياض لشؤون الأمن العميد/ فهد بن خالد العتيبي وعددٌ من الضباط من منسوبي شرطة المنطقة ومجموعةً من المختصين.

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