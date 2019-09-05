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سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي
http://almnatiq.net/?p=770171
المناطق _ الرياض

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – اتصالا هاتفيا اليوم بدولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط.

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