تشغيل ٤٦ عيادة اضافية بمستشفى ومراكز خميس مشيط وتنفيذ مشاريع تحسين وتطوير متعددة

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http://almnatiq.net/?p=770175
المناطق _ خميس مشيط

وجه سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري بافتتاح ٢٠ عيادة إضافية بالعيادات الخارجية بمستشفى خميس مشيط العام ، كما وجه سعادته بافتتاح ٢٦ عيادة استشارية في عدة مراكز صحية بالمحافظة .

بدوره أوضح مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى خميس مشيط العام عبدالعزيز بن زربه أنه تم تشغيل العيادات العيادات التي وجه بها سعادة المدير العام بالإضافة إلى عدة مشاريع تحسينية وجه بها سعادته.

وأوضحت صحة عسير أنه تم رفع كفاءة استخدام غرف العمليات في المستشفى من ٢١٪؜ إلى ٥٣٪؜ وذلك خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٩ م ، فيما لا يزال العمل جارياً للوصول إلم المستهدف ٨٠٪؜ حسب الخطة الموضوعة لذلك .

كما شملت تلك المشاريع تقليص أوقات الانتظار في الرنين المغناطيسي إلى ١٠ أيام وسوف يستمر العمل لتصبح ٥ أيام ، وتمديد فترات سحب الدم حتى الساعة ٣ عصراً ، وتمديد فترة التبرع بالدم حتى الساعة ٩ مساءً .

وبينت صحة عسير أنه تم زيادة غرف العلاج الطبيعي من ٤ غرف إلى ١٠ غرف ، وإجراء العديد من عمليات تبديل المفاصل عبر فريق عمل مهيأ بعد توفير التجهيزات اللازمة ، كما تم الانتهاء من مشاريع تطوير بيئة العمل وتطوير العيادات الخارجية وتطوير صالة خدمات المرضى .

وفي إطار المشاريع التحسينية الجارٍ تنفيذها فقد تم إنجاز ٧٥٪؜ من مشروع توسعة قسم الأشعة ، كما يتم التنسيق لتتفيذ عدة مشاريع أخرى ، بهدف تقليص مدد الانتظار ورفع جودة مستوى الخدمة المقدمة.

وقدم آل زربه شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد بن عائض عسيري على دعمه واهتمامه لتنفيذ تلك المشاريع والتي سوف تسهم في تطوير الخدمات الصحية التي يتلقاها المستفيدين .

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