مدير جامعة جازان يكلف “محرق” متحدثا رسميا للجامعة

المناطق _ جازان

صدر قرار معالي مدير ⁧‫جامعة جازان‬⁩ الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتكليف الأستاذ موسى محرق، متحدثا رسميا للجامعة.

وأعرب محرق عن بالغ شكره وامتنانه لمعالي مدير الجامعة على ثقته بتكليفه متحدثا رسميا لجامعة جازان، مضيفا أن الجامعة تستحق أن نبذل لها الجهد التام، وأن نجتاز الصعاب والتحديات، لتبلغ مكانتها المرموقة بين الجامعات بإبراز ماشهدته وماتحققه من منجزات ونجاحات تعكس حجم الدعم الكبير الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة.

وثمن المتحدث الرسمي للجامعة موسى محرق رعاية أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر للجامعة، واهتمام أمير المنطقة بالإنابة سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بكل شؤونها ورعايته الدائمة لمناسبتها وبرامجها لتواصل مسيرتها في خدمة المجتمع، وتنمية شباب وشابات المنطقة والوطن.