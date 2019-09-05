الإتفاق يواصل تدريباته على فترتين

تواصلت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق اليوم (الخميس) على فترتين حيث أجرى الفريق الأول لكرة القدم تدريبا صباحيا في صالة خارجية للحديد وذلك في سبيل التقوية، كما خاض الفريق تدريبا قويا مساءً بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي على ملعب عبدالله الدبل بالنادي.

شهد المران تطبيقات لياقية مختلفة، كما شملت التدريبات تطبيق جمل فنية وتكتيكية، واختتمت التدريبات بمناورة على نصف الملعب.

وفي ذات السياق يلاقي الاتفاق فريق الفتح الأحد المقبل في تمام الساعة 6:45 مساءً على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق في مباراة ودية مغلقة.